От тебя будут убегать все девушки: чего категорически нельзя делать мужчинам

Строить отношения очень непросто. Но еще больше усложняет ситуацию твое поведение. Мы расскажем, чего не следует делать, если не хочешь остаться одиноким до конца своих дней.

Следует быть с собой честным. Мы приведем дальше 12 моделей поведения, которые крайне разрушительны при построении отношений. Избегай их, если хочешь рассчитывать на будущее с девушкой, которая пришлась тебе по душе.

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Токсичные модели поведения

1. Ты часто отменяешь запланированные встречи. Все мы можем иметь неустойчивые моменты, но если это становится обычной практикой, это может свидетельствовать о том, что она для тебя только запасной вариант.

2. Ты разговариваешь по телефону во время свиданий. Если ты постоянно занят разговорами по телефону, особенно во время важных моментов вашего общего времени, это может указывать на твою неспособность отдаться отношениям полностью. И это может свидетельствовать о том, что она для тебя не является приоритетом. Поверь, девчонки это прекрасно понимают.



Не залипай в телефоне во время свидания / Фото freepik

3. Твои друзья не знают о ней. Если вы встречаетесь некоторое время, но ты не представляешь ее близким друзьям или семье, это может свидетельствовать о том, что ты не желаешь вводить ее в свой близкий круг. Если она еще не знакома с твоими друзьями, то у нее может возникнуть мысль, что между вами все несерьезно.

4. Ты смеешься над ее целями. Если ты выражаешь сомнения или смеешься над ее амбициями и мечтами, это может свидетельствовать о том, что ты не поддерживаешь ее или не ценишь ее целей. Это тревожный колокольчик, на который девушки обращают большое внимание.

5. Ты постоянно раздражен. Если ты постоянно раздражен, жалуешься на все или не способен отдаться общему времени, это может свидетельствовать о твоей неинтересности или внутренних проблемах, влияющих на ваши отношения. Мало кто хочет быть рядом с человеком, вечно всем недовольным. А все потому, что со временем эта эмоция может распространяться и на отношения.

6. Ты "лишь лаешь, но не кусаешься". Если ты всегда проявляешь интерес, но не поддерживаешь слова действиями, это может свидетельствовать о твоей неспособности взять на себя обязательство. Помни, что девушки высоко оценивают именно действия, а не слова.



Ты много обещаешь, но мало или ничего не делаешь / Фото Drazen Zigic

7. Сначала не уделяешь ей много внимания. Если в начале ты не демонстрировал достаточно интереса или ей приходилось стараться привлечь твое внимание, это может быть сигналом того, что ты не заинтересован в девушке. Будь осторожен, ведь она может этим воспользоваться. Добиться твоего внимания, а потом послать тебя на все четыре стороны вместе с твоим характером.

8. Она чувствует, что ты можешь исчезнуть. Даже если ты отличный человек, имеешь много положительных черт, но есть одно "но". Она чувствует, что ты избежишь серьезных разговоров или просто исчезнешь, когда она поднимет неприятную тему или укажет на твои недостатки.

9. Ты всегда строишь планы в последнюю минуту. Если она чувствует, что становится запасным планом, особенно, когда ты отменяешь свои планы, это может быть тревожным звоночком. Или наоборот – ты звонишь ей спонтанно и зовешь пойти в кино, чего раньше не делал. У нее может возникнуть чувство, что она – запасной аэродром.

10. Ты не приходишь на ее день рождения или другие праздники. Если ты не проявляешь интереса к важным событиям в ее жизни и не планируешь встречи на праздниках, это может указывать на твое нежелание взять ответственность за ваши отношения. В то же время ты должен понимать, что такое твое поведение может негативно влиять на ее самооценку. Не поступай так!

11. Ты не несешь ответственности. Если ты не делишься с ней своими делами и отказываешься взять на себя обязательство, это может свидетельствовать о том, что ты не желаешь предаваться отношениям полностью. На таких мужчин девушки не склонны тратить свое время. Подумай об этом!

12. Ты не строишь планы на будущее. Если ты избегаешь серьезных разговоров о будущем и не готов обсуждать общие планы, это может быть признаком того, что у тебя нет желания строить серьезные отношения. Если так действительно есть, то будь с ней максимально честным. Может быть, и она не готова к этому. А может быть, наоборот. И ты просто воруешь ее драгоценное время.

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Обрати внимание, что это условные манеры поведения. Они могут отличаться от ситуации к ситуации. Но самое важное, что в любой ситуации тебе нужно демонстрировать свою искреннюю заинтересованность в вашей паре. При условии, что действительно так есть. Вместо этого использовать девушку, чтобы просто быть с кем-то, – низко и безобразно. Не поступай так!