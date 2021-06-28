Оргазм здесь ни при чем: женщины и мужчины рассказали, что они считают плохим сексом

К сожалению, от плохого секса не застрахован никто. Но нужно быть откровенными: у мужчин и женщин совершенно другие критерии, которые позволяют определить, был ли секс плохим. Поэтому айда разбираться, что считается плохим сексом для женщин, а что – для мужчин.

Почти во всех раньше был плохой секс, но вряд ли кто-то захочет делиться этим опытом. Благо, у нас есть ряд исследований и опросов, которые помогут пролить свет на этот вопрос.

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Что такое плохой секс для женщин и мужчин

Портал joyclub.de провел опрос, в котором приняли участие 2000 респондентов. Их попросили ответить на вопросы, связанные с плохим сексом. Сюрприз-сюрприз: 89,4% женщин заявили, что у них был плохой секс. У мужчин это число скромнее – 76,6%. Это потому, что мужчины чаще достигают оргазма? Попробуем разобраться далее.

Отсутствие страсти = плохой секс

На первом месте как у женщин, так и у мужчин – отсутствие страсти во время занятия сексом. Если ее нет, то три четверти женщин и более двух третей мужчин поставят низкие общие оценки.



Если между вами отсутствует страсть, то секс имеет шансы стать плохим / Фото Pixabay

Вторая позиция за скукой. Если партнер заметно томится или не слишком сосредоточен, то это негативно повлияет на 68,8% женщин, а также 61,1% мужчин.

Нежелательная боль и дискомфорт занимают третье место среди женщин. Что касается мужчин, то "бронза" за отсутствием разнообразия, а также нежеланием экспериментировать.

Удивительно, но собственный оргазм, оргазм партнера или кульминация обоих почти не играют роль, когда дело доходит до определения плохого секса. Поэтому пора уже перестать сосредотачиваться только на достижении оргазма. Отсутствие страсти, а также стараний во время секса тебе явно не добавят баллов в копилку.

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