Чего на самом деле хочет поколение Z от отношений и какой язык любви для них самый важный

Когда дело доходит до знакомств и отношений, широко популярная идея доктора Гэри Чепмена о пяти языках любви помогает понять, как человек выражает и принимает любовь.

Говорят, что знание своего языка любви и своего партнера не только помогает лучше понимать его, но и улучшает ваши отношения к лучшему. Вот пять языков любви: слова утверждения, поступки служения, получение подарков, качественно проведенное время и физическое прикосновение.

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Какой язык любви присущ поколению Z

А теперь, согласно данным популярного приложения для знакомств в Индии, большинство представителей поколения Z предпочитают качественное времяпрепровождение как язык любви.

Поколение Z переписывает правила знакомств, и "Время вместе" стал любимым стилем любви для 50% молодых одиночек, как в мире, так и в Индии, по сравнению с другими стилями любви. Это свидетельствует о ценности, которую это поколение придает общим моментам и аутентичности, которая определяет их подход к значимым связям. Это констатировала в своем заявлении Аахана Дхар, директор по коммуникациям Tinder в Индии.



Поколение Z предпочитает проводить время вместе / Фото lookstudio

Недавно приложение для знакомств добавило новую функцию под названием "Стиль любви", в которой пользователи могут выбрать язык любви, который поможет им наладить связь с единомышленниками. По их данным, "82% пользователей Tinder считают, что очень важно понимать "стиль любви" своего партнера на ранней стадии процесса знакомства". Это свидетельствует об открытом и честном подходе поколения Z к знакомствам и отношениям.

Чтобы лучше понять, чего ищет поколение Z в отношениях, журналисты спросили мнение писательницы, которая пишет романы для поколения Z, Ноны Уппал.

На современной сцене знакомств подлинность имеет большое значение для нового поколения. Поколение Z предпочитает такие качества, как верность, уважение и открытость, а не только внешность,

– говорит она.

По ее мнению, они открыты и честны в отношении своих чувств, психического благополучия и ценят быть верными себе. Поэтому она не удивляется, что главными мантрами для знакомств для пользователей Tinder в Индии в 2023 году были: быть аутентичным, отвергать ярлыки, верить в равенство, разделять политические и социальные взгляды и быть эмоционально доступным, что свидетельствует о сильном стремлении к настоящим связям, которые выходят за рамки поверхностных взаимодействий.



Эксперты призывают всегда быть собой / Фото ArthurHidden

Журналисты попросили ее поделиться советами по отношениям для людей, которые встречаются или хотят влюбиться. Нона Уппал сказала: "Это совет, который я даю всем своим друзьям, одиноким или тем, кто встречается: просто будьте собой! Я понимаю, что для того, чтобы показать себя, нужна смелость, а это не всегда легко".

Она подчеркнула, что ключ к нахождению настоящей связи – это принятие себя таким, какой ты есть, и гордость за это. Продемонстрируй, кто ты есть, какие у тебя интересы, и начинай открытый и искренний разговор.

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Сейчас у людей действительно есть запрос на искренность и подлинность. А также они стремятся, чтобы рядом с ними были те, кто готов отложить гаджеты и наслаждаться временем, которое можно провести вдвоем.