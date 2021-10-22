Как добавить пикантности сексуальной жизни: 5 простых трюков

Кроме различных поз, есть много других вещей, которые можно попробовать. С их помощью можно изрядно разнообразить интимную жизнь. И именно на них мы заострим наше внимание сейчас.

К твоему вниманию некоторые игры, которые позволят сделать сексуальную жизнь более насыщенной. Их стоит попробовать, если нужно добавить определенной пикантности в вашей спальне.

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1. Карточные секс-игры

Это несложно. Можно, например, извлекать карты из колоды. На каждую карту приходиться определенная интимная задача. Это однозначно позволит сделать интимную встречу еще приятнее и неожиданнее. Ведь никто из вас не знает, чем она закончится.



Игральные карты помогут придать пикантности сексу / Фото Unsplash

2. Покер на раздевание

Это действительно хорошо известная игра. Ее можно играть как полностью одетыми, откладывая удовольствие. Так и в нижнем белье. Поверь, так играть в покер гораздо приятнее и интереснее. Но будь готов к тому, что самой игре ты будешь уделять значительно меньше внимания.

3. Дартс

Вы можете легко превратить обычную игру в дартс в сексуальную. По очереди решайте, кто что будет делать, если попадет в цель. Каждая цифра может, например, означать, какое место вы должны целовать.



На каждую цифру может приходиться место, которое надо целовать / Фото Unsplash

4. Сексуальный ужин

Предлагаем организовать овощную, фруктовую, мясную и сырную нарезку. В этом случае кто-то один занимается организацией, а второй партнер – угадыванием. Для игры нужно завязать глаза. Для максимальной пикантности можно накормить свою вторую половинку из собственного рта.

5. Змейки и лестницы

Эта детская игра может разнообразить вашу интимную жизнь. Каждая цифра может отвечать за определенную позицию. Поэтому бросайте игральные кости и определяйте, какой секс ждет вас сегодня. Как ты понимаешь, играть в эту игру можно всю ночь.



Эта игра позволит случайно определять секс-позу / Фото Medium

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью можно будет сделать секс значительно приятнее и интереснее.