Поделимся с тобой несколькими секретами, которые позволят правильно поговорить о повышении заработной платы. С их помощью можно будет обдумать финансовый вопрос без порчи отношений со своим руководителем.

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Ты можешь рассказывать, что безумно любишь свою работу. Но мы-то прекрасно понимаем, что ходишь ты на нее еще и для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому приличная зарплата – очень важный момент. И мы постараемся помочь тебе поговорить о ее повышении.

Как говорить о повышении зарплаты

1. Опиши то, чем занимаешься сейчас

По словам Марка Раффало с Negotiation Ninja, важно понять, что влечет за собой должность, прежде чем договариваться о зарплате. Стоит помнить, что ожидания от должности могут сильно отличаться от того, что указано в ее описании.

Установив ожидания, ты можешь попросить более разумную зарплату. В частности ты можешь объяснить, что выполняешь значительно больше, чем должен. И не потому, что ты сам так захотел, а потому что со временем твоя роль в компании обросла новыми обязанностями.

Четко объясни свою роль в компании. Твой босс должен понимать, что ты не просто так просиживает штаны.



Напомни руководителю, какой работой ты занимаешься / Фото Unsplash

2. Не бойся делать высокую ставку

По мнению экспертов, лучший способ получить приличную прибавку к зарплате – начать с того, чтобы попросить больше денег. Это позволит провести своеобразные торги, которые должны удовлетворить как тебя, так и твоего руководителя.

Согласно исследованию Университета штата Огайо и Университета Вандарбильта, этот процесс эффективный. Ты задаешь тон, предотвращая озвучиванию слишком низкой надбавки. И если твой босс таки предложит меньшую сумму, она будет не настолько отличаться от твоего предложения.

3. Акцентируй на личном

Ты, конечно же, можешь назвать себя "специалистом", но это может не иметь желаемого результата. Исследования показали, что специалисты, как правило, добиваются большего успеха, когда рассказывают свою личную историю. Необязательно рассказывать обо всей своей жизни, но нужно добавить подробности о своих увлечениях или других вещах. Это позволит руководителю установить с тобой связь, а тебе – произвести хорошее впечатление.



Акцент делай не на работе, а на личной жизни / Фото Unsplash

4. Обрати внимание на язык своего тела

Важны не только твои слова. Во время переговоров важно проявлять уверенность, а язык тела может выдать тебя, если ты нервничаешь или переживаешь.

Рекомендуется смотреть в глаза, хранить твердую стойку и держать руки на столе, чтобы вселить уверенность.

В статье Гарвардской школы права также говорится, что имитация – полезный трюк: "Вместо того, чтобы чувствовать себя смущенным или глупым, когда ты и другой человек копируете чужое поведение, вы должны делать друг другу комплименты. Мимикрия – признак того, что вы двое хотите строить отношения, общаться и находить точки соприкосновения, даже если вы не знаете, как и когда началась мимикрия. Мимикрия, кажется, заставляет нас чувствовать себя комфортно и поощряет доверия".

5. Используй рыночную стоимость

Если ты хороший сотрудник, высока вероятность, что твоя компания не захочет потерять тебя. Более того: замена сотрудника может быть даже дороже, чем повышение зарплаты. Иногда тебе нужно "мотивировать" своего руководителя, рассказывая о других предложениях, которые у тебя сейчас. Это заставит компанию искать соответствующее предложение. Но будь осторожен. Твои слова не должны напоминать ультиматум.



Компании не хотят прощаться с эффективными сотрудниками / Фото Unsplash

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