Горячая итальянская модель поставила своих поклонников перед сложным выбором
Источник:инстаграм Инес Троккьи
Соблазнительные красавицы продолжают радовать своих подписчиков горячим контентом. Не стала исключением итальянка Инес Троккья. Модель выложила в сеть кадры, на которых позирует в изысканном нижнем белье.
Инес Троккья опубликовала несколько фото. Красавица с Италии попросила своих подписчиков выбрать, какое из них нравится им больше. Думаем, тебе будет сложно определиться.
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Троккья позирует в изысканном белье
На фото итальянскую модель можно увидеть в соблазнительном комплекте нижнего белья. Он идеально подчеркивает ее фантастический загар и магнетические карие глаза. Любоваться не налюбоваться.
Если верить отметке, то фото она сделала в Нью-Йорке. Сама модель обратилась к своим подписчикам. Она спросила, какая из фотографий нравится им больше: первая или вторая.
Инес Троккья снялась в соблазнительном белье / Фото из инстаграма Троккьи
Подписчики итальянки делились в комментариях своими мыслями. Они не только называли, какое фото нравится больше, но и буквально засыпали ее комплиментами. Вот лишь несколько из них:
- "Ты знаешь, что ты роскошная... тебе даже не нужно этого говорить, но если бы ты меньше накладывала макияжа, то была бы еще лучше... это правда";
- "Вторая без всякого сомнения";
- "Ого, у меня нет слов. Конечно же, вторая";
- "Ты на двоих очаровательна, ты очень красивая";
- "Чрезвычайно сложно выбирать".
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А какое из этих двух фото итальянской модели нравится тебе больше? Делись своими мыслями в комментариях. А также не поленись подписаться на красавицу. Гарантируем, на ее странице в инстаграме будет достаточно много соблазнительного контента!