А попробуйте метание топора: драйвовые идеи для активного первого свидания

На первом свидании люди волнуются – такова реальность. Чувствуют давление, потому что хотят произвести хорошее первое впечатление, выбрать идеальное место или занятие, завоевать расположение и тому подобное.

Склоняешься ли ты к чему-то сдержанному, или хочешь создать самое знаковое первое свидание в жизни? Есть для тебя подборка идей, которые обязательно помогут, если ты еще и приложишь немного больше своего вдохновения.

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Активные первые свидания: 10 советов в замечательной подборке

Езжайте на картинг. Азартный человек не пропустит возможности увидеть, как ты чихаешь от пыли из-под его колес, пока он мчится к финишу.

Азартный человек не пропустит возможности увидеть, как ты чихаешь от пыли из-под его колес, пока он мчится к финишу. Прогуляйтесь. Выбери хорошо освещенную пешеходную дорожку, местный парк или центральную улицу. Если у вас закончатся темы для разговоров, вы сможете комментировать пейзажи или архитектуру.

Выбери хорошо освещенную пешеходную дорожку, местный парк или центральную улицу. Если у вас закончатся темы для разговоров, вы сможете комментировать пейзажи или архитектуру. Покатайтесь на коньках. Лед или ролики, что бы ни выбрать, это же классическое свидание. Вы сможете держаться за руки, чтобы не падать, и смеяться друг с друга.

Лед или ролики, что бы ни выбрать, это же классическое свидание. Вы сможете держаться за руки, чтобы не падать, и смеяться друг с друга. Поиграйте в теннис. Это веселый способ разогнать кровь, а правила достаточно просты, чтобы любой мог их быстро усвоить.

Это веселый способ разогнать кровь, а правила достаточно просты, чтобы любой мог их быстро усвоить. Пойдите в танцевальный класс. Любой может пойти на танцы в клуб, а вы возьмите и сходите на мастер-класс, чтобы заставить обе левые ноги сотрудничать. Увидите, что это очень сексуально.

Любой может пойти на танцы в клуб, а вы возьмите и сходите на мастер-класс, чтобы заставить обе левые ноги сотрудничать. Увидите, что это очень сексуально. Займитесь йогой. Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения.

Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения. Катайтесь на велосипедах. В идеале еще и стоит закончить велопрогулку волшебным пикником.

В идеале еще и стоит закончить велопрогулку волшебным пикником. Попробуйте скалолазание. Проверьте силу верхней части своего тела в крытом зале. Не волнуйтесь, там есть инструкторы для новичков.

Проверьте силу верхней части своего тела в крытом зале. Не волнуйтесь, там есть инструкторы для новичков. Займитесь каякингом. Только, если вы пугливые, держитесь ближе к берегу, чтобы в случае необходимости можно было покинуть судно.

Только, если вы пугливые, держитесь ближе к берегу, чтобы в случае необходимости можно было покинуть судно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Они уже давно не только для подростковых дней рождения.

Как провести интересное первое свидание? Есть несколько идей / Фото garetsvisual@freepik

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