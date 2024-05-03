А попробуйте метание топора: драйвовые идеи для активного первого свидания
3 мая 2024, 22:44Читати новину українською
Источник:Good housekeeping
На первом свидании люди волнуются – такова реальность. Чувствуют давление, потому что хотят произвести хорошее первое впечатление, выбрать идеальное место или занятие, завоевать расположение и тому подобное.
Склоняешься ли ты к чему-то сдержанному, или хочешь создать самое знаковое первое свидание в жизни? Есть для тебя подборка идей, которые обязательно помогут, если ты еще и приложишь немного больше своего вдохновения.
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Активные первые свидания: 10 советов в замечательной подборке
- Езжайте на картинг. Азартный человек не пропустит возможности увидеть, как ты чихаешь от пыли из-под его колес, пока он мчится к финишу.
- Прогуляйтесь. Выбери хорошо освещенную пешеходную дорожку, местный парк или центральную улицу. Если у вас закончатся темы для разговоров, вы сможете комментировать пейзажи или архитектуру.
- Покатайтесь на коньках. Лед или ролики, что бы ни выбрать, это же классическое свидание. Вы сможете держаться за руки, чтобы не падать, и смеяться друг с друга.
- Поиграйте в теннис. Это веселый способ разогнать кровь, а правила достаточно просты, чтобы любой мог их быстро усвоить.
- Пойдите в танцевальный класс. Любой может пойти на танцы в клуб, а вы возьмите и сходите на мастер-класс, чтобы заставить обе левые ноги сотрудничать. Увидите, что это очень сексуально.
- Займитесь йогой. Ничто так не сближает, как глубокое дыхание и медитативные движения.
- Катайтесь на велосипедах. В идеале еще и стоит закончить велопрогулку волшебным пикником.
- Попробуйте скалолазание. Проверьте силу верхней части своего тела в крытом зале. Не волнуйтесь, там есть инструкторы для новичков.
- Займитесь каякингом. Только, если вы пугливые, держитесь ближе к берегу, чтобы в случае необходимости можно было покинуть судно.
- Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Они уже давно не только для подростковых дней рождения.
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- Попробуйте метание топора. Если твоя половинка – убийца, по крайней мере ты сразу об этом узнаешь.
- Разведите костер. Проснитесь и разожгите костер в помещении или на открытой площадке, где это разрешено. Погрейтесь, пожарите зефир. Вдруг что-то да и выгорит.
- Покрасьте галстук. Так вы попадете в тренд на окрашивание галстуков, а еще и будете иметь самодельный сувенир на память о первом свидании.
- Прогуляйтесь по секондам. Установите себе бюджет и подберите наряды друг для друга – чем креативнее, тем лучше.