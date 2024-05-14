Как тазик с водой в авто поможет сэкономить тебе немного горючего

Необычным советом делятся пользователи тиктока. С его помощью можно избавиться от лишнего ускорения и торможения. Хотя некоторые водители высказывают и сомнения на этот счет.

Другие автомобилисты, в конце концов, прислушиваются к этому причудливому совету, и даже признают его эффективным. Итак: сэкономить на топливе можно, если ездить с миской воды на пассажирском сиденье.

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Положи это на пассажирское сиденье и сэкономишь топливо

Эксперты ChooseMyCar.com высказали такое мнение: держать открытую миску с водой на пассажирском сиденье – это замечательный сдерживающий фактор для ненужных ускорений и торможений.

Если ты слишком сильно нажмешь на педаль газа, то увидишь, как вода расплескивается в стороны.

то увидишь, как вода расплескивается в стороны. Так же если ты едешь слишком быстро и резко тормозишь, то получишь воду на сидении.

В тиктоке советуют использовать небольшие тазики или миски для супа, наполнены на несколько сантиметров от верха, чтобы предотвратить естественное разливание воды.

Экономия горючего особенно важна в этот сложный период, поэтому все советы уместны / Фото wayhomestudio@freepik

владельцы как бензиновых, так и дизельных автомобилей могут ощутимо снизить потребление горючего – на потрясающие 25%, – если просто уберут один элемент со своей машины. А речь тут идет о багажнике на крыше.

Vanarama (автотрейдинговая компания) также поддерживает метод миски с водой – мол, это же средство поощрения к более внимательному вождению. Но там считают, что физическая миска необязательна – достаточно ее лишь представить. В любом случае:

Мягкое торможение, избежание поспешного переключения передач и поддержания скорости на разумном уровне – все это может помочь уменьшить количество израсходованного в поездке топлива.

Водители в комментариях по этому поводу шутят: "Это может сработать, если вы едете в похоронном кортеже. А некоторым из нас есть куда спешить". А также: "Пока не выбежит кот и тебе не придется резко тормозить".

И действительно, здесь есть опасность – вода может попасть в электрические системы авто. Поэтому идея с тазиком с водой – хорошая, но идея с представлением тазика – лучше.