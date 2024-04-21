Эта простая фраза может разрушить даже самые счастливые отношения

По мнению психолога Джеффри Бернстайна, доктора философии, есть одна фраза, которая разрушает ваши отношения. И это может касаться романтических, дружеских или даже рабочих отношений.

В статье для Psychology Today Бернштейн подтверждает, что так же как существуют действия или привычки, которые могут повлечь негативные последствия и повлиять на отношения, так же существуют фразы, которые могут повлечь проблемы. И тебе нужно не только избегать их произносить, но и изменить свое мышление и отношение, чтобы они не были вашими основными ресурсами.

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В Гарвардском университете уже говорили о том, что есть фразы, которые действительно могут вызвать обиду, отчуждение или даже глубокие раны, которые трудно заживить, но Бернштейн говорит, что есть одна фраза, которая особенно вредна, и проблема заключается в том, что, на первый взгляд, она кажется невинной или даже положительной.

Проблема с фразой, о которой идет речь, по мнению эксперта, заключается в том, что она может разрушить доверие во всех видах отношений, а отсутствие доверия – это серьезная проблема, которая может разрушить отношения.

Худшая фраза, которая разрушает твои отношения, согласно психологии, –



Эта фраза может показаться милой, но в то же время вредна для отношений / Фото freepik

По словам Бернштейна, проблема использования и повторения этой фразы проявляется в 3 способах, которые являются разрушительными для отношений.

Ложное успокоение или ложная надежда

Проговаривание этой фразы может показаться своеобразным успокоением или попыткой избежать беспокойства. Но на самом деле это может вызвать у людей ложную надежду и убеждение, что все решается легче, чем есть на самом деле. Когда проблема не исчезает или ее нелегко решить, это становится ложным "успокоением", приводит к разочарованию и заставляет других постепенно терять уверенность в себе.

Это также может быть показателем того, что ты неправильно оцениваешь проблемы или придаешь им меньшее значение, чем они заслуживают.

Нехватка ответственности

Бернштейн говорит, что это не только пустое обещание, это также может быть причиной, которая мешает тебе брать на себя ответственность, признавать, что ты сделал не так, и уровень вреда, который ты причинил. Это создает впечатление, что ты преуменьшаешь свою роль, мешает тебе принять свою роль в конфликтах, спорах или проблемах, или даже может быть средством избежать важных дискуссий и сосредоточиться на поиске хорошего решения. Говорить, что это "пустое решение".

Общение с человеком, который никогда не берет на себя ответственность, может быть изнурительным для всех видов отношений и может привести к тому, что другой человек захочет уйти.



Важно не только говорить, но и брать на себя ответственность / Фото marymarkevich

Проблемы в общении

Поскольку эта фраза является формой прокрастинации и преуменьшения, она также может вызвать проблемы в общении, особенно когда один человек хочет обсудить ситуацию, а другой продолжает говорить "не волнуйся, мы все решим", вместо того, чтобы быть открытой для слушания, предложений и понимания.

Бернштейн говорит, что это может вызвать разочарование и даже заставить людей поверить, что они не на одной волне и не смогут прийти к согласию.

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Так что же делать?

Это не значит, что ты больше никогда в жизни не сможешь сказать эту фразу. Просто ты должен убедиться, что это не пустое обещание или стратегия избегания важных, сложных или неудобных разговоров. Важно слушать, признавать то, что другой человек говорит или чувствует в этот момент, и искать решение вместе, особенно если ты хочешь сохранить эти отношения.