Избавиться от стресса за 8 секунд поможет тебе этот элементарный трюк

Правило 8 секунд – это правило, которое должны хорошо знать все взрослые. А все потому, что на самом деле это трюк, который помогает быстро и эффективно бороться со стрессом и снижать уровень кортизола.

Это важнее, чем ты думаешь. Небольшой стресс может быть полезным, но когда ты находишься в постоянном стрессе, уровень кортизола повышается, и это запускает ряд проблем, которые совсем не являются положительными. Речь идет о высоком кровяном давлении, усталости, головные боли, преждевременное старение, увеличение веса, проблемы с памятью и многие другие вещи. Все они могут снизить качество твоей жизни, и даже лишить тебя нескольких лет жизни.

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В чем суть правила 8 секунд

Десятки экспертов утверждают, что если мы хотим жить дольше и лучше, одной из главных проблем, с которой нам нужно бороться, является стресс (вместе с несколькими полезными привычками). Проблема в том, что существует множество вещей и ситуаций, которые провоцируют стресс, поэтому важно найти способы предотвратить его выход из-под контроля и превращение в серьезную проблему.

Правило 8 секунд, которое является скорее советом, – это одно из тех решений, которое действительно может помочь, и которое ты можешь применить на практике где угодно, или в транспорте, или в офисе, или на одной из тех семейных встреч, где ты сталкиваешься с неожиданными, неудобными дядями или разговорами, которых ты не хочешь вести.

Что такое правило 8 секунд и как оно работает для борьбы со стрессом и снижения уровня кортизола?

Кортизол важен для здоровья, но его избыток может навредить организму и вызвать ряд нежелательных симптомов,

– говорит Healthline.

8 секунд – это немного, и на большинство вещей у нас уходит значительно больше времени, но, как говорят, именно столько нам нужно, чтобы справиться со стрессом и не дать уровню кортизола повыситься и начать создавать хаос в нашем организме.



Обними себя в течение 8 секунд, чтобы избавиться от стресса / Фото KamranAydinov

Правило 8 секунд говорит, что в моменты, когда начинается стресс, обними себя на 8 секунд, поскольку это высвобождает гормон, который заставляет тебя чувствовать себя хорошо и спокойно.

Объятия продолжительностью более 8 секунд вызывают выброс окситоцина. Этот гормон отвечает за снижение уровня кортизола, способствуя состоянию покоя и благополучия и почти мгновенно уменьшая стресс,

– рассказала Vogue Spain Аврора Вальехо, психолог мадридского центра Psycholink, базирующегося в Мадриде.

Психолог также добавила, что "такие простые жесты, как разговор с кем-то, глядя ему в глаза, слушание или ощущение, что его слушают, могут помочь уменьшить стресс. Физические упражнения, техники релаксации – такие как майндфулнес – и психологическая поддержка, конечно, также играют определенную роль".

Конечно, не стоит обнимать или просить объятий у незнакомцев, но ты можешь делать это с друзьями, братьями и сестрами, своим партнером, родственниками или коллегами по работе, которые стали близкими и которых ты уже считаешь друзьями. Суть заключается в том, чтобы подчеркнуть важность физического контакта для высвобождения гормонов, которые борются с кортизолом и стрессом, и то, как это может иметь положительный эффект за очень короткое время.

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Многие других вещей могут высвободить окситоцин или даже дофамин (например, пробежка или различные физические упражнения, особенно на свежем воздухе и с достаточным количеством солнечного света для получения витамина D), который является еще одним из гормонов счастья. Вместе с тем, объятия любимого человека в течение 8 секунд – это один из самых быстрых и простых способов.



Физическая активность на свежем воздухе также снимает стресс / Фото fxquadro

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