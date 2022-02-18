С какими мужчинами женщины встречаются для секса, а с какими – для отношений

Конечно же, хотелось бы иметь один рецепт успеха, который позволял бы завоевать сердце каждой женщины. Мы же попытаемся разобраться, какие мужчины нравятся барышням, а какие – не очень.

Что мужчины и женщины ищут в партнере? Все зависит от того, для чего именно они устроили эти же поиски. К счастью, психологи изучили множество исследований и существенно упростили каждому задачу. Узнай, какие мужчины нужны женщинам для интрижек, а какие – для длительных отношений.

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Какие мужчины привлекают женщин больше всего

Сразу же оговоримся, что мы не предложим универсальный перечень характеристик, которые нужно прокачивать. Кому-то нравится наличие чувства юмора, кому-то – высокий интеллект. Мы будем отталкиваться от результатов, опубликованных в журнале Psychology Today.

Если верить ответам респондентов, то большинство мужчин пытаются выбирать привлекательных женщин. А от женщины хотят избежать в своей жизни агрессивных мужчин в долгосрочных отношениях.

Что самое важное для мужчин? Для длительных отношений они выбирают привлекательных, умных и тех партнерш, с которыми уютно. Если же речь идет об одноразовых или периодических встречах, то здесь важнее будет именно привлекательность и страстность.



Для случайных встреч женщины выбирают страстных мужчин / Фото Dainis Graveris

Женщинам, с другой стороны, нужно чтобы партнер был умным и надежным. Особенно когда речь идет о длительных отношениях. Что касается случайных встреч, то они ищут симпатичных и страстных партнеров. Как видишь, в этом случае пожелания мужчин и женщин совпадают.

Это интересно Ты будешь нравиться каждой барышне, если у тебя есть эти черты

Если ты ищешь барышню для ситуативных встреч, то ты должен ей нравиться и быть довольно горячим парнем. А вот для построения длительных и счастливых отношений барышни будут выбирать именно тех, кто отличается мудростью и надежностью. Помни об этом.