Планируемый секс имеет свои прелести. Ведь есть напряжение перед нарастающим и возрастающим моментом, когда вы приближаетесь к встрече, где вы знаете, что будете наслаждаться телом партнера. Однако спонтанный секс также имеет большие преимущества: сюрприз и неожиданность этого опыта, несомненно, оставит отличные воспоминания.

Стоит внимания Яркий компаньон летних вечеров: как приготовить коктейль Blueberry Night

Некоторые люди предпочитают запланированный секс, потому что он позволяет им подготовиться физически и морально, чтобы разделить интимность сексуальной встречи. Зато другие предпочитают спонтанный секс, чтобы забрать часть переживаний, которые могут возникнуть в планировании чего-то, чтобы результат был идеальным. На самом деле, это дело личного вкуса – определить, какой тип динамики лучше подходит каждой паре. Хотя есть такие факторы как наличие свободного времени у каждого из них, наличие или отсутствие детей, одиночество.

К примеру, для семей с детьми иногда важно планировать сексуальные контакты на время, когда они могут свободно заботиться о них и иметь немного времени наедине. Что-то подобное происходит с много работающими парами, которым приходится организовывать совпадение в графике, чтобы разделить близость. С другой стороны, для тех, у кого не так много обязанностей, просто взмах руки или ноги может означать возможность побежать в спальню. Но что лучше: спонтанный секс или запланированный?

Большинство голосов за спонтанный секс

По словам Катарины Ковачевич, психолога из Йоркского университета в Канаде, большинство людей предпочитают спонтанный секс. По их мнению, он доставляет больше удовольствия. Возможно, потому, что он, как правило, включает в себя элементы, которые мы ассоциируем с удовольствием, например, страсть, которую мы испытываем, когда увлечены моментом.

Наконец, эта потребность в постоянной близости также напоминает нам о первых моментах отношений. Когда мы не можем оторваться ни на секунду. Чувствуем постоянную энергию взять инициативу в свои руки и сблизиться в сексуальном плане. То, что со временем и привычкой может быть утрачено.



Большинству нравится спонтанный секс / Фото pressfoto

Однако со временем не всегда удается поддерживать этот импульс в отношениях, или через:

контекстуальные факторы, о которых мы упоминали выше (наличие детей или другой работы),

то, что мы находимся в отношениях с кем-то другим,

то, что знакомство с другим человеком означает, что страсть чувствуется не столь интенсивно, а скорее любовно,

то, что существует не столько сексуальный импульс, сколько потребность соединиться с партнером даже если это запланировано.

Кроме того, другие психологические исследования отмечают, что парам важно часто заниматься сексом, чтобы повысить уровень счастья и удовлетворения от своих отношений, даже если эти отношения уже не так увлекательны и интенсивны, как могли быть в начале. Поэтому, даже если большинство голосов предпочитает спонтанный секс, важно оценить роль планируемого секса в определенной динамике отношений пар.

Следует отметить, что в исследованиях, проведенных Катариной Ковачевич и ее коллегами, было обнаружено, что хотя большинство людей определяют спонтанный секс как лучше запланированного. В то же время, во время проведения экспериментов и опросов с несколькими парами, они заметили, что это не обязательно ответ для всех. Есть и те, кто получает немало удовольствия от запланированных встреч.

Читай также Как заниматься сексом в жару: советы от порноактера

Во всем этом можно сделать только один вывод. Каким бы ни был секс – запланированный или спонтанный – лучший тот, который есть. Главное – обращать внимание на конкретный подтекст и подстраиваться под ситуацию.