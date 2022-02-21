В кожанке и черном боди: Аида Еспика взбудоражила сеть соблазнительным кадром
Источник:инстаграм Аиды Еспики
Аида Еспика – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в сети. А все потому, что она регулярно публикует горячие фотографии.
Не стал исключением ее последний пост. На нем Аида Еспика позирует в кожанке и черном боди. Эффектный кадр красавица сделала напротив зеркала, что придало ему немного дерзости.
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Сама итальянская модель заметила, что это кадр из бекстейджа. И, будем откровенны, он понравился не только нашей редакции, но и преданной армии поклонников красавицы. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты просто безупречна";
- "Просто фантастический кадр";
- "Волшебная кошечка с сексуальным телом";
- "Этот кадр перехватывает дыхание";
- "Ты мне ужасно нравишься";
- "У тебя совершенная фигура";
- "Абсолютно шикарная";
- "Ты действительно прекрасна";
- "Волшебная и соблазнительная".
Горячий кадр Аиды Еспики понравился ее фанатам / Фото с инстаграма Еспики
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Аида Еспика вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что ее армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы призываем подписаться на итальянскую модель. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее соблазнительными фото.