Вот 4 парфюма для мужчин 50+, чтобы притянуть к себе искренние комплименты
Источник:GQ
Поиск лучших духов для комплиментов может показаться банальным делом, однако это не так. Ведь своим запахом ты передаешь окружающим правильные сообщения о своей идентичности и темпераменте.
И первое и главное сообщение: тебе не безразлично, как тебя воспринимают. Далее же можем добавить целый ряд различных аспектов – серьезности, свежести, креативности, дисциплины, силы, любознательности и так далее.
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А когда тебе за 50, ты же уже знаток, эксперт, и это никогда не помешает показать то ли в повседневном и семейном окружении, то ли в профессиональном. Ты будешь формировать свой ореол роскоши, опыта и утонченности, и есть несколько парфюмов, которые помогут тебе в этом.
Базовый список духов для мужчин 50+
- Acqua di Parma Quercia. Запах дубового мха сочетается с яркими цитрусовыми нотами в незабываемом аромате, напоминающем об утренней прогулке по роскошному лесу. Аромат для мужчин с рефлексивным характером и желанием демонстрировать глубину. Ноты: лимон, бергамот, петигрейн, розовый перец, кардамон, герань, кедр, бобы тонка, пачули и дубовый мох.
- Christian Dior Tobacolor. Этот аромат словно рассказывает о неожиданной встрече и пишет приглашение открыть для себя нюансы свежего табака, забрызганного жизнерадостными цветами. Парфюм оставляет прекрасный чувственный восточный шлейф, напоминающий о путешествиях и свободе. Это парфюм контрастов тепла и холода, угля кальяна и свежести фруктов. Ноты: табак, табачные листья, мед, дым, слива, восточные ноты, амбра, белый цветочный табак, персик и цитрусовые.
- Montblanc Explorer Platinum EDP. Аромат воспевает приключения и исследования гор, он содержит мощный, текстурированный древесный посыл и воплощает энергичную свежесть фиалковых листьев, запах шалфея и тепло кедрового дерева. Идеален для мужчин с характером. Парфюмерия Montblanc умудряется передавать высокие ценности в изысканном стиле. Ноты: листья фиалки, склея и кедр.
- Prada Luna Rossa Carbon. Аромат сочетает в себе дистиллированные паром растительные и синтетические компоненты в минеральной смеси. Запущенный в 2017, передает энергию самой темной породы со свежестью воздуха. Интенсивный, как самая темная скала, со свежестью воздуха. Ноты: бергамот и перец, лаванда, металлические ноты, древесный уголь, водные ноты, земляная настойка, амброксан и пачули.