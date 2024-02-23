Мальчишник сегодня: что делать стоит, а чего не следует

Со сменой поколений и течением лет мальчишники, как и отношения в целом, очень изменились. Однако это празднование все еще есть в повестке дня для недели или месяца, предшествующего свадьбе.

“Вызвать стриптизершу” давно не в тренде, но представления наши о таких вечеринках все еще довольно архаичны. А значит, вторая половинка пары будет таки беспокоиться о том, что там может случиться.

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А что же там может случиться? Эксперты GQ Хелена Рекена (сексолог и семейный консультант) и Ампаро Каландин (популярный психолог в Испании) рассказали об этом больше.

Почему старое представление о мальчишниках все еще живет в нашем воображении?

Раньше брак рассматривали как обряд, после которого жизнь менялась, люди теряли определенную свободу. И эта концепция перенеслась и на устройство вечеринки, чтобы отпраздновать переход от холостяцкой жизни к супружеской,

– объяснила Ампаро.

Однако на самом деле женитьба не означает отказ от чего-то – ни от личной жизни, ни от социальных связей.

брак не приговор. Сейчас никто не заставит тебя жениться на ком-то, кого ты не хочешь. Это касается и мужчин, и женщин, подчеркивает Хелена.

Мальчишник до сих пор ассоциируется с несколько архаичными идеями, но тренды уже меняются / Фото freepik

Так каким же должен быть мальчишник

Идеи мальчишника или девичника достаточно похожи, хотя мы представляем более откровенные мероприятия, возможно, когда говорим о мужчинах. С другой стороны, рынок шире именно для женщин в этом плане.

Что можно, а чего нельзя делать на таких вечеринках?

Все очень просто. Мы можем делать все, что считаем нужным, и не скрывать это ни от кого, потому что это неправильно. Нельзя проявлять неуважение или быть неверным кому-то, если другой человек не знает об этом,

– убеждена Ампаро.

Хелена же говорит, что "драматизировать все" и "звать стриптизерш" – это лениво и предсказуемо. Лучше пойти немного дальше.

мальчишник в наши дни – это возможность собраться вместе с любимыми людьми, друзьями или семьей, отпраздновать важный шаг в жизни. Это повод построить планы, почувствовать единство и поддержку там, где не их хватает.

Что интересно, эксперты убеждены, что именно смешанные вечеринки (а не традиционные мужские и женские отдельные) будут трендом. Ведь "нет причин не делать этого".