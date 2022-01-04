Марианна Фонсека примерила крошечный купальник: горячее фото модели
Источник:инстаграм Марианны Фонсеки
Очаровательная бразильянка Марианна Фонсека разбирается в том, что нравится ее подписчикам. Поэтому она регулярно выкладывает в сети соблазнительные фото.
На этот раз модель решила не делать исключений из правил. Со своими подписчиками Марианна Фонсека поделилась горячим фото, на котором позирует в крохотном розовом бикини. Соблазнительными формами красавицы, признаемся, можно любоваться всю ночь.
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Эффектный кадр красавица сделала на фоне моря. Так что это фото можно назвать дважды жарким. Во-первых, потому что на нем очаровательна Марианна Фонсека. А, во-вторых, потому что возле нее теплое море.
Если же отойти от лирики, то следует заметить, что кадр модели понравился не только нам, но и подписчикам. Об этом свидетельствует множество лайков, а также бешеное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Девушка, ты просто невероятная";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Как всегда потрясающая";
- "От этого фото невозможно оторвать взгляда";
- "Тебе очень подходит это бикини";
- "Я бы тоже сейчас хотел быть там, где ты";
- "Такая горячая, что просто невозможно сдерживать эмоции".
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Нам тоже очень нравится Марианна Фонсека. Мы буквально призываем тебя подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы.