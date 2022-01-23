Мартина Фуско снялась в откровенном купальнике: пикантное фото модели
Источник:инстаграм Мартины Фуско
На этот раз под нашим прицелом невероятная Мартина Фуско. А все потому, что итальянская модель поделилась со своими поклонниками горячим фото.
На нем красавица позирует в откровенном купальнике. Он позволяет не только достаточно налюбоваться нашей героиней, но и увидеть то, что скрыть ему было не под силу. Да и планировалось ли это? Настоящая загадка...
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Эффектное фото Мартины Фуско пришлось по душе не только нашей редакции, но и подписчикам модели. Неудивительно, что публикация собрала тысячи лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты прекрасна";
- "Это настоящий шедевр";
- "Ты самая красивая и безупречная девушка в сети";
- "Твои формы просто удивительны";
- "Какая же ты обаятельная";
- "Ты круто смотришься на каждом фото";
- "Фантастическая женщина";
- "Тобою можно любоваться вечностью";
- "Отправляю тебе воздушные поцелуи";
- "Почему ты настолько невероятная?".
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Мы с огромным удовольствием следим за Мартиной Фуско в инстаграме. Тебя мы тоже призываем это сделать, если ты до сих пор не приобщился к армии поклонников итальянской модели. Будь одним из первых, кто будет любоваться свежими горячими фото нашей героини.