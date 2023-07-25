И что существует много мифов, только вызывающих неуверенность, проблемы в отношениях и негативно влияют на сексуальную жизнь.

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Секс – это тема, которая интересует каждого, поскольку он является важной частью жизни и отношений и имеет важное значение для пар. Но есть еще многие вещи, которые неизвестны или непонятны. И это привело к тому, что среди правды о нем также были созданы и распространены многие вещи, которые не есть реальными.

Секс – это сложная тема, не все испытывают или наслаждаются им одинаково, не все имеют одинаковые предпочтения, потребности и интересы. И не стоит верить, что сексуальное влечение – это нечто фиксированное, с чем мы рождаемся и что мы должны смириться с тем, с чем мы родились.

Medical News Today пишет, что такие вещи, как физические упражнения и тестостерон, влияют на сексуальное влечение. Но, кроме этого, следует также знать, что соблюдение определенных убеждений может сделать все более стрессовым или разочаровывающим.

1. Люди почтенного возраста не имеют сексуального влечения

Это правда, что сексуальное влечение может снижаться с возрастом и другими факторами. Но это не значит, что после определенного возраста у тебя вообще не будет сексуального желания.

На самом деле сексуальное влечение может повышаться и снижаться в разное время. И бывают даже случаи, когда очень молодые и здоровые люди могут пережить низкую точку, и это связано с факторами образа жизни, диетой и качеством сна.



Влечение может расти и падать, и возраст здесь ни при чем / Фото stefamerpik

2. Некоторые продукты являются афродизиаками

Существует много продуктов, которые считаются афродизиаками, и считается, что после их употребления люди испытывают более высокую степень сексуального возбуждения. Но, как сообщает Insider, на самом деле нет никаких научных доказательств, подтверждающих эту теорию. И не доказано, что употребление шоколада и устриц может заставить тебя хотеть больше секса.

Что реально, так это то, что правильное питание помогает тебе оставаться здоровым и энергичным. А это имеет много преимуществ в сексуальной сфере.

3. Отсутствие постоянного желания секса – признак низкого сексуального влечения

То, что ты не хочешь или не думаешь о сексе постоянно, не значит, что у тебя низкое сексуальное влечение.

Доктор Керри-Энн Перкинс написала статью для The Vitamin Shoppe, где утверждает, что больше секса – это не то же, что высокое сексуальное влечение. А отсутствие секса не означает, что твое желание низкое. Но может быть связано с тем, что ты сосредоточен на других вещах, таких как воспитание детей, решение проблем на работе или работа над другим аспектом ваших отношений.



Если ты иногда не хочешь секса, то это не проблема / Фото Cookie_studio

4. Если партнер не хочет секса, это значит, что ты его больше не привлекаешь

Чаще пары не имеют одинакового сексуального желания и не обязательно хотят заниматься сексом одновременно. Конечно, ты можешь найти подходящий ритм и даже спланировать секс так, чтобы он не был запущенной или игнорированной темой. Но ты должен понимать, что это абсолютно нормально, когда кто-то не хочет секса, и что это не имеет ничего общего с влечением или любовью.

В отношениях это нормально, что сексуальные контакты могут быть чаще в начале, а могут становиться реже в разное время. Что вам нужно сделать, так это понять причины, уважать потребности друг друга и наладить хорошую коммуникацию.

5. После того, как сексуальное влечение снизится, ты не сможешь вернуть его назад

Хотя наука не может подтвердить существование продуктов-афродизиаков, наука доказала, что сексуальное влечение не является фиксированным. А это значит, что оно может то расти, то спадать.

Такие вещи, как физические упражнения, диета и достаточное количество сна каждую ночь, могут помочь тебе иметь высокое сексуальное влечение. Однако такие вещи, как стресс, плохое качество сна и злоупотребление алкоголем и сигаретами могут его снизить. Лучший способ "контролировать" свое сексуальное влечение – это здоровые привычки, которые тоже помогут тебе жить дольше и лучше.

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Хватит верить в эти мифы. Эти утверждения не имеют ничего общего с качественной и страстной сексуальной жизнью. Помни, что самое важное в спальне – коммуникация. С ее помощью можно избавиться от дискомфорта, недоразумений и определить, что вам нравится, а что – нет.