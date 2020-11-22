На этой неделе под нашим пристальным прицелом откровенная бразильская модель и стримерша Наталья Гариботто, о которой начали активно говорить после того, как под ее постом появился лайк от Папы Римского. Men 24 предлагает взглянуть на горячие фото модели Натальи Гариботто!

Наталья Гариботто – 27-летняя бразильская модель, а также стримерша, которая не стесняется оголяться на камеру. Она очень много времени проводит в спортзале, чтобы вдохновлять своих подписчиков поддерживать тело в форме. Сама же раньше была риэлтером, но сейчас позирует в бикини и зарабатывает с этого значительно больше. Смотри на Men 24 горячие фото бразильской модели Натальи Гариботто.

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Наталья Гариботто

Профиль : nataagataa

Возраст : 27 лет

Рост : 175 см

Страна : Бразилия

Количество подписчиков : 2,5 миллиона

Я всех вдохновляю! И мужчин, и женщин. Благодаря мне они начинают ходить в спортзал каждый день. Я мотивирую их на то, чтобы делать дела и деньги !,

– рассказала в одном из интервью Наталья.

С безумных фактов о бразильской модель: то один из ее сторонников спросил у Натальи, может ли он купить воду из ванной, в которой она купалась. Просто не спрашивай!

Горячие фото Натальи Гариботто:

Наталья Гариботто не только мастерски оголяется на камеру, но и вдохновляет каждого заниматься своим телом. Поэтому не ленись!