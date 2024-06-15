Опытный портной рассказал, как сделать так, чтобы брюки на тебе хорошо сидели

Идеально скроенный пиджак может улучшить вид мужчины, это знает каждый. А вот на нижнюю часть наряда –штаны – как правило, смотрят как на что-то второстепенное в истории об одежде.

И на это есть причина. Если у тебя нет пропорций приталенной модели (если есть, поздравляем), большинство брюк тебе просто не подойдут. Однако хорошие брюки, скроенные по индивидуальному заказу, можгут сделать твои ноги действительно красивыми.

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Как сделать так, чтобы штаны на тебе сидели хорошо

Но когда речь идет о штанах на заказ, надо сделать все правильно, говорит портной Джейк Мюзер, основатель J. Mueser Bespoke.

Первый шаг – это посадка, особенно между бедром и талией. Большинство готовых брюк имеют мерки для талии и внутреннего шва, но есть еще несколько дополнительных мерок, которые определяют, как брюки будут сидеть на фигуре.

Брюки могут иметь правильную талию, правильное бедро, но если посадка слишком низкая, то передняя часть брюк будет задираться вверх. А если посадка слишком высокая, могут образоваться складки в области промежности и карманов,

– говорит Мюзер.

Независимо от того, магазинные это брюки или сшитые на заказ, посадка является важной. Поиск правильной посадки зависит как от твоего вкуса, так и от твоего телосложения. Например, нужно будет решить, хочешь ли ты носить брюки ниже живота, или выше.

Профессиональный портной советует, какими должны быть мужские брюки / Фото fxquadro@freepik

Другие важные детали и переменные – это складки (нужны ли они, а если да, то сколько), манжеты (нужны ли и какого размера), длина (штаны должны заканчиваться на верхней части обуви или немного прикрывать щиколотки). В отличие от вопроса посадки, ответы на эти вопросы сводятся в основном к личным предпочтениям и комфорту.