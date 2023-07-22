Проблема в том, что нарцисс не всегда знает или осознает, что он делает. А если и осознает, то нет представления о том, как измениться.

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Нарциссизм – это чрезмерная самоуглубленность, заставляющая человека игнорировать потребности окружающих. Хотя каждый может время от времени демонстрировать нарциссическое поведение, настоящие нарциссы часто игнорируют других и их чувства. Они также не понимают, какое влияние их поведение имеет на других людей,

– объясняет WebMd.

Кроме того, дело в том, что все мы можем время от времени демонстрировать нарциссическое поведение или отношение, и единственный способ избежать этого – быть информированным и признать, что именно приводит к этому, и что негативно влияет на других людей и отношения.

Как узнать, являешься ли ты нарциссическим партнером?

По данным Healthline, нарциссический человек может проявлять эти 9 качеств (наличие по крайней мере 5 из них означает, что у тебя может быть нарциссическое расстройство личности).

Грандиозное чувство собственной значимости; Озабоченность фантазиями о безграничном успехе, власти, блеске, красоте или идеальной любви; Вера в то, что они особенные и уникальные и могут быть поняты или должны ассоциироваться с другими особыми или высокостатусными людьми или учреждениями; Потребность в чрезмерном увлечении; Чувство собственного достоинства; Эксплуататорское межличностное поведение; Отсутствие эмпатии; Зависть к другим или убеждение, что другие завидуют им; Демонстрация высокомерного и пренебрежительного поведения или отношения.

В отношениях существует определенное поведение, которое может указывать на нарциссизм и может быть очень деструктивным.

1. Начинается хорошо, а заканчивается плохо

Healthline утверждает, что нарциссические партнеры могут казаться очаровательными, милыми, харизматичными и похожими на идеальных партнеров. Но это только в начале, а с течением времени все это начинает меняться, и первоначальное "сияние" исчезает.



Нарциссы в начале пытаются понравиться другим / Фото Drazen Zigic

Нарциссическое поведение состоит в том, чтобы показать себя как кого-то эффектного или идеального, чтобы привлечь внимание потенциального партнера, не понимая, что долгосрочные отношения строятся на работе и не базируются на том, чтобы иметь замечательные демонстрации в начале, а затем пренебречь всем, когда человек уже стал партнером.

2. Ты всегда должен быть в центре всего

Это связано с тем, что ты всегда перехватываешь разговор, пытаешься быть тем, кто сияет, тем, кто заслуживает внимания, или стараешься, чтобы каждый разговор заканчивался вокруг тебя.

Конечно, ты должен общаться, говорить о своих заботах, проблемах, достижениях, радостях и идеях. Но с пониманием того, что разговор предназначен для двоих, и что ты должен оставлять место другим людям, чтобы они могли сиять и чувствовать, что их ценят и слышат.

3. Маленькие проблемы становятся огромными

Foundations Counseling LLC объясняет, что "общей характеристикой нарциссов является реакция на что-то незначительное с сильным гневом. Этот уровень вспышки часто неуместен по отношению к контексту ситуации. Например, когда кто-то разделяет противоположную политическую точку зрения или предлагает конструктивную критику".

Это нормально, когда определенные вещи вызывают у тебя злобу или взрыв, но твои отношения должны быть пропорциональны происходящему.



Для нарциссов маленькие проблемы становятся катастрофой / Фото gpointstudio

4. Тебе трудно удержать друзей

Еще один момент, о котором упоминают в Foundations Counseling LLC, – это вопрос друзей. Ты можешь подумать, что это связано с тем, что у тебя нет их или они недолго остаются в твоей жизни. Но это обычная вещь, которая встречается с нарциссами, поскольку они не умеют налаживать связи с другими людьми и могут проявлять поведение, заставляющее их замыкаться в себе. Например, не слушать, всегда хотеть быть в центре внимания или давать чрезмерно резкую критику, которая не конструктивна.

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5. Непризнание своей ответственности или вины

Это часть газлайтинга и является нарциссическим поведением. Она заключается в том, что ты всегда пытаешься обвинить другого человека в том, что идет не так, как следует. А в ссорах или проблемах переворачиваешь ситуацию так, чтобы избежать признания того, за что ты несешь ответственность, и того, как это негативно влияет на других людей.