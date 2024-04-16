Украинцы в сети сходят с ума от этих кроссовок, и мы расскажем почему

Последние годы кроссовки стали неотъемлемой составляющей гардероба многих украинцев. Их умело сочетают как со спортивным стилем, так и с повседневным и даже деловым. А особенно популярными стали эти кроссовки.

И говорится о New Balance 530. Казалось бы, это обычные спортивные кроссовки. Но нет, и Men 24 расскажет, почему же украинцы скупают их и носят с огромным удовольствием.

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Что говорит производитель о New Balance 530

Начнем с описания, которое предоставляет сам производитель. Он отмечает, что на улицах городов закрепились спортивные модели периода 90-х и "нулевых". Они создали уникальную спортивную эстетику, которая сейчас вышла за пределы спорта.

Именно поэтому, поддерживая мировые тренды, производитель снова обратился к собственным архивам. И сделал это для того, чтобы подарить стильную модель для ярких образов в городских буднях.

С чем сочетать кроссовки: смотри видео

Чем особенна эта модель Ее верх пошит из легких сетчатых материалов, а также дополнен плотными материалами, чтобы дополнительно поддержать стопу и отразить аутентичность стиля "нулевых". О комфорте и мягком шаге позаботилась промежуточная подошва ABZORB. Она занимается поглощением ударной нагрузки.

Идеи, с чем сочетать кроссовки: смотри видео

Почему все в восторге от кроссовок

Во-первых, потому что они классные. Если тебе где-то около 30, то твое детство явно не было суперзажиточным. А значит, мечта о классных и крутых кроссовках могла посещать тебя регулярно. И New Balance 530, будто, буквально то, о чем мы мечтали в детстве, и это можно иметь уже и сейчас.

Если тебе где-то около 30, то твое детство явно не было суперзажиточным. А значит, мечта о классных и крутых кроссовках могла посещать тебя регулярно. И New Balance 530, будто, буквально то, о чем мы мечтали в детстве, и это можно иметь уже и сейчас. Во-вторых, они очень удобные. Пользователи сети это считают основным преимуществом этих кроссовок. Говорят, в них можно ходить и не знать усталости в ногах. Собственно, способствует этим ощущениям подошва, которая поглощает нагрузку во время ходьбы.

Пользователи сети это считают основным преимуществом этих кроссовок. Говорят, в них можно ходить и не знать усталости в ногах. Собственно, способствует этим ощущениям подошва, которая поглощает нагрузку во время ходьбы. В-третьих, эти кроссовки чрезвычайно стильные. И говорится не только об их внешнем виде, но и о том, что они прекрасно сочетаются с другим нарядом. Фэшнблогеры уже неоднократно доказывали, что эта модель прекрасно подходит к костюмам, джинсов или другой повседневной одежды. Что бы ты не надел, эта пара кроссовок будет выигрышным вариантом.

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Это, конечно же, не призыв сразу же бежать и покупать именно эту пару кроссовок. Но если ты до сих пор не имеешь в гардеробе хотя бы пару спортивной обуви, то пора это наконец исправлять. Тебе настолько понравится, что оное ты просто не захочешь носить.