Сексуальная Мисс Вселенная снялась в крошечном бикини: горячие фото красавицы
Источник:инстаграм Оливии Калпо
Оливиа Калпо – еще одна красавица, которая не оставляет абсолютно никого равнодушным. Оно и неудивительно, ведь Мисс Вселенная 2012 регулярно выкладывает в сеть соблазнительные фото. На этот раз она решила не делать исключений, опубликовав кадры, на которых позирует в крохотном бикини. Наслаждайся горяченьким от Оливии Калпо на Men 24!
На этот раз Оливиа Калпо снялась в крошечном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала десятки тысяч лайков, а также множество комментариев.
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"Проведите пальцем по Олимпийской программе по нырянию", – написала она.
Подписчикам Оливии Калпо безумно понравился свежий пост. Поэтому они были максимально щедрыми на комментарии и комплименты:
- "Модная королева";
- "Ты нереальная девушка";
- "Красивая. Потрясающая. Сексуальная";
- "Имеешь сногсшибательный вид";
- "Настоящая Мисс Вселенная";
- "Почему у тебя настолько совершенное тело?".
Следить за Оливией Калпо в инстаграми – огромное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя подписаться на Мисс Вселенную. Это позволит не пропустить свеженькую порцию горяченького от красавицы!
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