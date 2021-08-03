Сексуальная Мисс Вселенная снялась в крошечном бикини: горячие фото красавицы

Оливиа Калпо – еще одна красавица, которая не оставляет абсолютно никого равнодушным. Оно и неудивительно, ведь Мисс Вселенная 2012 регулярно выкладывает в сеть соблазнительные фото. На этот раз она решила не делать исключений, опубликовав кадры, на которых позирует в крохотном бикини. Наслаждайся горяченьким от Оливии Калпо на Men 24!

На этот раз Оливиа Калпо снялась в крошечном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала десятки тысяч лайков, а также множество комментариев.

Примечательно Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре

"Проведите пальцем по Олимпийской программе по нырянию", – написала она.

Подписчикам Оливии Калпо безумно понравился свежий пост. Поэтому они были максимально щедрыми на комментарии и комплименты:

"Модная королева";

"Ты нереальная девушка";

"Красивая. Потрясающая. Сексуальная";

"Имеешь сногсшибательный вид";

"Настоящая Мисс Вселенная";

"Почему у тебя настолько совершенное тело?".

Следить за Оливией Калпо в инстаграми – огромное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя подписаться на Мисс Вселенную. Это позволит не пропустить свеженькую порцию горяченького от красавицы!

Тебе понравится Горячая австралийская модель в откровенном платье лишила подписчиков покоя: эротические фото