Острые ощущения гарантированы: почему стоит попробовать секс в позе мостика

Есть определенные позы для секса, которые просто необходимо попробовать. Мостик – безусловно одна из таких позиций. И хотя она очень сложная, она еще и гарантирует огромное удовольствие.

Сексолог Джесс О'Рейли рассказала, в чем преимущества секса в позиции мостик. Айда вместе с Men 24 прокачивать скиллы и совершенствовать интимную жизнь.

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Как заняться сексом в позиции мостика?

"Мужчина ложится на спину и прижимает руки к голове. Ступни его твердо упираются в пол. Затем он выстраивается в позицию мостика – перевернутая буква U. Женщине же нужно буквально оседлать своего партнера", – объясняет эксперт.



Секс в позиции мостика должен выглядеть примерно так / Иллюстрация ALLIEFOLINO

Стоит понимать, что это положение гарантирует глубокое проникновение. Тебе нужно крепко держаться на руках и ногах, а твоей партнерше – буквально скакать на тебе.

Минусы секса в позиции мостика

Это не слишком удобная поза для большинства людей. А мы-то знаем, что комфорт важен для получения удовольствия. Поэтому нужно стараться максимально сосредоточиться на моменте. Только таким образом, можно будет получить кайф от секса в позиции мостика.

Физическая форма важна. Если ты хочешь заниматься сексом в позиции мостика – уделяй достаточно внимания активности. Походы в спортзал и выполнения упражнений не будут лишними.

Также следует понимать, что в твоей возлюбленной должны быть достаточно длинные ноги. В противном случае заниматься сексом в позиции мостика будет крайне неудобно, а также физически трудно. Оно и неудивительно, ведь ты будешь исполнять роль табуретки.



Твоя физическая форма в этой позиции очень важна / Фото Unsplash

Какие есть вариации мостика?

"Многие люди не могут принять позицию мостика без поддержки", – говорит О'Рейли.

Вот почему тебе, вероятно, нужно будет изменить позицию, чтобы она работала.

"Вместо того, чтобы принимать позицию мостика, подопри бедра подушками, чтобы позволить твоему телу растянуться и удлиняться", – рекомендует сексолог.

Это простой вариант, который позволяет разнообразить интимную жизнь. Некое промежуточное положение между мостиком и классической наездницей.

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Возьми на вооружение позицию мостика. Она позволит сделать занятия сексом интереснее и ярче. Гарантируем, понравится и тебе, и твоей партнерше.