Речь идет о Патрике Демпсе. Он запомнился миллионам благодаря роли нейрохирурга Дерека Шепарда в сериале "Анатомия Грэй". Для тех, кто активно следит за его творчеством, актер мог запомниться также игрой в ленте "Любовь не купишь" 1987 года.

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Настоящий сердцеед с новым титулом

На страницах журнала People этот голливудский сердцеед появлялся бесчисленное количество раз. На этот раз, как говорят в самом издании, он вернулся домой с короной "Самого сексуального мужчины планеты".

Я рад, что это произошло именно в этот момент моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго немного пострадало, но это дает мне платформу для того, чтобы использовать ее для чего-то положительного,

– рассказывает 57-летний уроженец штата Мэн в интервью PEOPLE.



Патрик Демпси – Самый сексуальный мужчина 2023 года / Фото People

Обратим внимание! Актер основал Центр Демпси в честь своей усопшей матери. Он работает, чтобы поддерживать онкобольных и близких.

Также Демпси – примерный семьянин. Он женат на 57-летней визажистке и основательнице собственной линии экологически чистой косметики Джиллиан. Вместе они воспитывают 21-летнюю Талулу и 16-летних близнецов Салливана и Дарби. Кроме того, актер известен своей склонностью управлять гоночными автомобилями.

Его спросили, что он подумал, когда впервые услышал о своем новом титуле. Актер заметил, что его это совершенно шокировало, после чего он стал смеяться. Демпси подумал, что это была шутка, ведь он "всегда был другом невесты".

Я совсем забыл об этом и никогда даже не думал о том, чтобы оказаться в такой роли. Так что мое эго в порядке,

– добавил он.



Патрик Демпси шокирован новым званием / Фото People

А как бы на это отреагировали его дети. По словам актера, они "просто будут смеяться надо мной, придираться ко мне и придумывать все причины, почему я не должен быть таким". В то же время он отметил, что "хорошо, что они хранят меня молодым".

Нас ожидает новый фильм с Демпси

Заметим, что в декабре мы сможем увидеть Демпси на больших экранах. Он продемонстрирует нам свои гоночные навыки в байопике Майкла Манна "Феррари". В нем актер сыграл итальянского гонщика Пьеро Таруффи. Лента дала актеру урок риска, но вне трассы.

Я следил за фильмом годами, поэтому позвонил по телефону Майклу и сказал: "Я хочу обсудить возможность принять в нем участие". Это научило меня, что если ты действительно чего-то хочешь, ты должен сделать это сам,

– вспоминает Демпси.

Феррари: смотри трейлер байопика с Демпси

Сейчас он убежден, что хорошие вещи действительно приходят к тем, кто умеет ждать.

У меня есть наклейки на бампер, футболки, плакаты. Я добился своего пика много лет назад. Но я все еще здесь,

– говорит он, смеясь.

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Патрик Демпси вызывает неподдельный восторг. Он и без титула "Самого сексуального мужчины 2023 года" впечатляет. Кроме того, мы ожидаем, когда на экраны выйдет лента с ним.