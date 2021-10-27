Певица Сабрина Салерно порадовала подписчиков горячими фото с бассейна

27 октября 2021 , 04:48
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Источник:

инстаграм Сабрины Салерно

На этот раз под нашим прицелом невероятная итальянская певица Сабрина Салерно. 53-летняя звезда решила изрядно так взбудоражить своих подписчиков. А сделала она это с помощью горячих фотографий, сделанных в бассейне. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

Эффектные кадры Сабрина Салерно сделала в бассейне. И, конечно, на ней только купальник. Неудивительно, что подписчики не только засыпали ее лайками, но и комментариями.

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"Давным-давно...", – написала Сабрина под публикацией.

Поклонники Сабрины были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Красивая Сабрина";
  • "Чрезвычайно красивая итальянская королева";
  • "Невероятно сексуальная";
  • "Бесконечная красота";
  • "Ты завораживаешь каждого";
  • "Я в восторге от тебя";
  • "Ты напоминаешь мне лето";
  • "Настоящее шоу";
  • "Всегда привлекательная и желанная".


Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно


Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно


Сабрина Салерно порадовала подписчиков соблазнительными фото / Фото из инстаграма Салерно

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Сабрино Салерно – жаркая женщина. Неудивительно, что ее армия поклонников продолжает расти с каждым днем. Ты, к слову, тоже можешь стать ее частью. Подписка позволит одним из первых наслаждаться горячими фотографиями певицы.

Автор: Назарій Лазур