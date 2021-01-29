Бассейн может быть эффективным способом тренировать все тело. Но задумывался ли ты, что тренировка может быть более экстремальной? Пловец и тренер решил попробовать повторить подводную тренировку для спецназа. Смотри на Men 24, что из этого получилось.

Источник: Men's Health

Национальный чемпион США по плаванию, предприниматель, а также тренер Фарес Ксебати присоединился к подводной тренировке. Она сочетает в себе обычное плавание с менее традиционными методами для улучшения функциональной формы.

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Необычная тренировка содержит серию упражнений, таких как плавание боком с аквалангом над поверхностью воды, повышение очков со дна бассейна (руки за спиной), плавание под водой, бег с гантелями по дну бассейна, а затем необходимо выполнить по 10 отжиманий и 10 приседаний. Звучит уже утомительно.

Как объясняет инструктор Дон Тран, вся программа основана на принципах концентрации, расслабления, экономии движений и эффективного дыхания. И ее точно не назовешь легкой.

Фарес завершает сессию игрой в торпеду – вид спорта, созданный инструкторами спецназа, который уже более 10 лет является популярным развлечением в армии.

Этот вид спорта был создан как инструмент водной тренировки для укрепления уверенности в воде, обучение тому, как справляться с дискомфортом и контролировать стресс и тревогу для выполнения очень специфической задачи,

– отмечает он.

Фарес Ксебати отметил, что полученные во время тренировки уроки можно использовать не только в воде, но и на суше.

Тренировки были очень интересными и отчетливо были чем-то отличным от подъема штанг или плаванья в одиночку. Я многому научился. Причем как физически, так и морально,

– подчеркнул Фарес.

Смотри, как Фарес Ксебати выполнял подводные упражнения для спецназа:

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