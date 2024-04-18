Изменяют и не жалеют об этом: исследователи обнаружили, почему мужчины прыгают в гречку

Почему мужчины изменяют, или, точнее, почему некоторые мужчины изменяют? Этот вопрос уже много лет задают эксперты в области психологии и отношений, и были проведены исследования, чтобы понять, почему они делают это чаще, чем женщины.

Исследования показали, что мужчины более склонны к неверности. А недавний опрос GQ UK показал, что 60% опрошенных мужчин признались в измене по сравнению с 32% женщин. Но почему?

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Конечно, на это есть множество причин, но ученых поразило то, что в большинстве случаев те, кто имел интрижку, не жалели об этом. Впечатляет, не так ли?

Так почему изменяют мужчины

По мнению психолога Ноама Шпансера, это имеет смысл для понимания главного ответа на вопрос, почему мужчины изменяют. И это не связано с тем, что они не любят своих партнеров, или не заботятся о своих близких, или имеют всевозможные проблемы, как можно было бы себе представить.

Согласно исследованию, проведенному в Университете Джона Хопкинса, проанализировав ответы сотен людей, зарегистрированных на сайте Ashley Maddison, психологи выяснили, что подавляющее большинство из них любили своих партнеров, но заводили интрижки, потому что имели "низкий уровень сексуального удовлетворения" и не занимались сексом со своими партнерами в течение некоторого времени.

Поскольку общение с другим человеком, разговоры и попытки решить проблему неудовлетворенности, вероятно, не первое, что приходило им в голову (и что следует делать в таких ситуациях), они прибегали к изменам.



Мужчины получали то, чего не было в отношениях / Фото We-Vibe Toys

Для них речь не шла о том, чтобы искать любовь в другом месте или иметь другие отношения. Как мы уже говорили, они любят людей, с которыми находятся в отношениях, но понимают, что им нужно найти сексуальное удовлетворение в другом месте. Поскольку они удовлетворены в этом отношении, а также эмоционально после этого, исследование показало, что они не жалеют о том, что сделали это по этой причине.

Это, конечно, невероятно поразило экспертов, ведь было очень противоречиво, что, с одной стороны, они любили своих партнеров, а с другой – не жалели, таким образом, придя к выводу, что такие ситуации значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Работа над близостью пары с самого начала является очень важной, чтобы избежать достижения этой точки. Если одна из двух сторон чувствует, что чего-то не хватает, они должны поговорить об этом и найти решение, чтобы двигаться дальше и быть счастливыми. Это может быть нелегко, но это лучшая альтернатива, потому что, хотя вторая половина может никогда не узнать об измене, ей все равно будет больно.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.