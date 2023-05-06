Брак становится невыносимым: мужчины рассказали, что заставило их подать на развод

К сожалению, отношения могут переживать как лучшие периоды, так и самые несчастные. Более того, иногда могут завершиться разводом. Мы сосредоточим внимание на причинах, толкающих на это.

Если ты думал, что в большинстве своем причиной бывает измена, то это не так. Иногда на развод толкают очень мелкие вещи. Несколько мужчин поделились своим опытом. Они объяснили, почему встретились со своими вторыми половинками в суде, чтобы урегулировать отношения.

Стоит внимания Как хрусталь: эксперты назвали самый чистый алкогольный напиток

1. Одержимость чистотой

33-летний Сахил отметил, что его брак разрушила зависимость супруги от чистоты. Она, объясняет мужчина, буквально доходила до крайностей и была одержимой уборкой и приведением в порядок вещей в доме.

"Это создало большое напряжение между нами, и теперь, когда я понял, что это первопричина наших ссор", – говорит он.



Женщина была слишком зациклена на чистоте / Фото freepik

2. Финансовые трудности

"Моя жена – скряга. Беспокоиться о деньгах необходимо, но она отказывается тратить деньги на вещи, которые нуждаются в ремонте! Она не будет тратить деньги, даже если кто-то заболеет. Она придумывает домашнее лекарство", – говорит 42-летний Рахул.

Он отметил, что за последние шесть лет супруги не ездило куда-нибудь на отдых. А подали они на развод буквально несколько месяцев назад.

3. Посвящение домашним питомцам

"Это может быть самая необычная причина, почему кто-то расстался со своим партнером – я расстался с женой из-за ее кошек! Ее коты не давали покоя с тех пор, как мы поженились, они портили мои рубашки и мочились на пол, где им вздумается, – жаловался 29- годовой Абхинав.

Он признался, что однажды, когда был взбешен, поставил жену перед выбором: "Или я, или кошки". Она избрала пушистиков. И именно это заставило его принять решение уйти от нее.



Причиной развода стали домашние любимцы / Фото arthur hidden

4. Зацикленность на карьере

"Моя жена – очень карьерно ориентированный человек. Она имеет отношения со своей карьерой, а не со мной. Она ставит работу на первое место настолько, что не обращает внимания на наш брак и семью, – заметил 39-летний Притам.

Он признался, что чувство презрения заставило его обдумывать их отношения. Он сделал большой шаг и подал на развод. Ведь мужчина просто не выдержал того, что им буквально пренебрегают. И это несмотря на то, что он пытался как-то поддерживать огонек в их браке.

Читай также Клише для романтических комедий: разрушаем самые популярные мифы об отношениях

Это лишь несколько причин, из-за которых мужчины готовы подать на развод. Мы призываем перед принятием соответствующего решения попытаться обсудить проблему или проблему со своей женой. Попытайтесь совместно избавиться от недоразумений в паре. Если же это не удается, используйте парную терапию.