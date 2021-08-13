Почему мы так сильно хотим спать после секса

Это случается в спальнях по всему миру. И это может, к сожалению, стать причиной глубокого разочарования. И говорится, как ты уже понял, о безумном желании спать после секса. Твоя возлюбленная настроена понежиться в постели, обсудить планы на будущее, а ты уже досматриваешь второй сон. Рассказываем, почему так происходит.

Желание спать после секса – не что-то новое. И с ним сталкивался в своей жизни, пожалуй, каждый. Почему так происходит, попытался объяснить эксперт по сну Кристофер Винтер.

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Теперь вы можете винить гормон пролактин во своем не слишком романтическом поведении. Пролактин подавляет дофамин – нейромедиатор, который заставляет тебя не спать. Когда ты эякулируешь, выделяется гора пролактина. Зато твоя девушка производит гораздо меньше этого вещества, поэтому она все еще находится в порыве дофамина,

– рассказывает Винтер.

Безумный коктейль из пролактина, окситоцина и мелатонина

Пролактин – не единственная причина, из-за которой ты не можешь разомкнуть глаз. Окситоцин также выделяется во время секса. И пусть этот гормон гарантирует, что все стрессовые мысли исчезнуть из твоей головы, есть и побочные эффекты этого. Высвобождение окситоцина позволяет тебе расслабиться и заснуть.

Не зря же рассказывают, что с помощью секса – или в крайнем случае мастурбации – можно изрядно сбросить стресс.

Если же вы занимаетесь сексом при выключенном свете, то вступает в действие еще один гормон. Твои биологические часы готовятся ко сну. А связано это уже с мелатонином. Коктейль из пролактина, окситоцина и мелатонина идеально подходят для тех, кто хочет крепко спать всю ночь.



Свет в спальне позволит не уснуть после секса / Фото Unsplash

Что же делать, если ты не хочешь засыпать после секса? В эксперта по сну Кристофера Винтера есть простой, но действенный совет.

"Займитесь сексом не в горизонтальной позе. Когда вы ложитесь на спину, ваше тело посылает в мозг дополнительные сигналы, которые заставляют его думать, что пора спать. Также стоит оставлять свет в спальне. Таким образом вырабатывается меньше мелатонина", – рекомендует он.

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Теперь ты знаешь, почему после секса так сильно хочется спать. А еще знаешь, с помощью каких трюков можно это желание обуздать. Поэтому занимайтесь любовью, ибо вы этого достойны!