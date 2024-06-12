Мужчина переспал с тысячами женщин ради работы, но это разрушило ему жизнь
Источник:Daily Star
Ветеран секс-индустрии, снявшийся в тысячах пикантных фильмов, заработал на своей работе целое состояние. Ну, по меньшей мере, он так говорит. А еще он говорит, что все это разрушило его шансы на "нормальные" отношения.
Томми Ганн снялся в более 2 500 фильмах для взрослых, но, как он рассказал подкастеру Холли Ренделл, его отношения с женщинами были разрушены работой. Проще говоря, карьера стоила ему личной жизни.
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Снялся в более 2500 фильмах для взрослых, но счастья не нашел
57-летний Томми объяснил, что для него порноиндустрия похожа на игру в покер.
Ты должен сделать ставку – эти деньги должны соответствовать всем остальным, но твоя ставка – это твоя личная жизнь и твоя интимность. Это то, чем ты собираешься пожертвовать,
– говорит он.
Интересно, что мужчина был женат – до того, как попал в индустрию для взрослых. А потом еще раз – с коллегой-порнозвездой. Но, по словам Томми, практически невозможно избежать ревности, когда ты занимаешься сексом с другими женщинами за деньги.
Также сам Томми осознал в один момент, что формировать отношения и одновременно заниматься сексом с другими может быть не совсем правильным решением.
Чтобы я проснулся и сказал: "Все в порядке, любимая? Я поцелую тебя, а потом пойду и займусь сексом с незнакомкой", – это немного странно,
– объяснил актер.
Некоторые из его девушек, по словам Томми, хотели "оставить свой след" перед тем, как он пойдет утром на работу:
Они говорят: "Я хочу, чтобы ты занялся со мной сексом перед тем, как пойдешь на работу". Потому что в их психологии это означает обозначить свою территорию.
Ему это не нравилось. Воспринимал это так, как будто он боксер и должен боксировать за день до большого поединка. Он не хотел уставать перед съемками и не хотел утомлять своих партнеров.
Тем не менее возраст становится все более важным фактором, когда речь идет как о поддержке порнокарьеры, так и о личной жизни.
Я сказал одной девушке: "Слушай, я хочу, чтобы ты кое-что поняла". Ей тогда было 22, а мне 48. Я сказал: "Я никогда тебе не изменю, никогда". Она спросила: "Откуда ты это знаешь?" А я говорю: "У меня нет на это сил",
– вспоминал Томми.
Энергии есть ровно столько, сколько есть, считает Ганн. Поэтому он видит такой выбор: или идет на работу и тратит ее там и получает деньги, или тратит ее с партнершей и страдает на работе.
Томми считает, что сейчас он уже не тот состоятельный, успешный парень, в которого влюбилась его молодая девушка. Поэтому ситуация становится похожей на безвыходную.