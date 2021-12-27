Похвасталась ягодицами: новое фото Алексы Брейт порадовало ее подписчиков
Источник:инстаграм Алексы Брейт
Вечно можно смотреть на огонь, воду, а также Алексу Брейт. Оно и не удивительно, ведь соблазнительная немецкая модель регулярно радует своих подписчиков горячими фото.
На этот раз красотка решила не менять правила игры. Она поделилась со своими поклонниками в инстаграме соблазнительным кадром. На нем Алекса Брейт позирует в розовом купальнике, выигрышно подчеркивающем изгибы красавицы.
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Кадр, если верить геолокации, немка сделала во время отдыха в Испании. Но мало кого интересуют виды, если можно просто любоваться идеальными формами нашей героини.
К слову, фотография Алекси Брейт безумно понравилась ее подписчикам. Поэтому они были щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "О, Господи! Какая же ты горячая";
- "Алекса самая лучшая девушка в мире";
- "Я люблю тебя очень сильно";
- "Абсолютно волшебная";
- "Твои изгибы завораживают";
- "Твоя сексуальность не знает границ";
- "Я хочу стать твоим парнем";
- "Девушка из моих самых заветных мечтаний";
- "Чрезвычайно сексуальная крошка";
- "Почему ты так красива?".
Соблазнительные формы Алексы Брейт взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Брейт
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Следить за Алексой Брейт в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на немецкую модель. Это позволит тебе быть одним из первых, кто будет регулярно любоваться ее горячими фото. А их, будем откровенны, будет еще очень и очень много!