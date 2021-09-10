Как получить еще больше удовольствия от секса: 5 выигрышных хитростей

Секс требует постоянного совершенствования и практики. Но это не значит, что нужно изучать все возможные секс-позиции. Иногда достаточно добавить к этому приятному процессу несколько хитростей. С их помощью можно сделать это занятие в разы круче.

Несколькими хитростями поделилась на своем инстаграме сексолог Эмили Морс. Если взять их на вооружение, гарантируем, твоя интимная жизнь станет еще насыщеннее и приятнее.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

1. Запланируйте интимную встречу

Конечно же, хотелось бы, чтобы секс всегда был страстным и спонтанным. Но следует понимать также, что в нынешних реалиях иногда результативнее запланировать интимную встречу. Во-первых, это позволит выделить на нее достаточно времени. Во-вторых, основательно подготовиться. Все для того, чтобы вы вдвоем получали удовольствие, от которого вас ничто не будет отвлекать.

Совет: попробуйте запланировать заниматься сексом по графику хотя бы раз в неделю. Поверьте, это буквально заставлять вас гореть желанием в ожидании "дня X"!

2. Используйте свечи для массажа

Еще один способ добавить пикантности интимному процессу – использовать всевозможные аксессуары и приспособления. Вот, например, свечи для массажа. Воск таких свечей позволяет легко и комфортно скользить по телу своей партнерши. А это идеальный вариант. Ведь сначала ты можешь сделать ей расслабляющий массаж, который плавно перейдет в интимную забаву. Гарантируем, удовольствие получите вы большое.

Совет: пригласи ее на массаж. Пусть она не знает, кто его будет делать и при каких условиях. Поверь, ей очень понравится тот факт, что напряжение с ее тела снимаешь именно ты, а не кто-то другой.



Эротический массаж может стать отличной прелюдией / Фото Unsplash

3. Используйте другие проявления любви

Если вы в отношениях не первый день, то ты прекрасно знаешь, что ей нравится, а что – нет. Поэтому попробуй взять на вооружение предпочтения своей партнерши. Это позволит не только подарить ей сказочное удовольствие, но и сделать встречу более интимной.

Совет: если она давно намекала на романтическом ужине, то, пожалуй, пора ее наконец организовать. Твои старания оценят сполна!

4. Примите ванну вместе

Все мы знаем, что ванна позволяет расслабиться и снять стресс. Так почему бы не принять ее вдвоем? Это может быть идеальной версии прелюдии. Если у вас не слишком много времени для ванны, то можно сходить вместе в душ. Горячая вода и ваши горячие тела могут вдохновить на невероятный секс.

Совет: позаботься о том, чтобы в душе или ванной был лубрикант на латексной основе. Это позволит получать удовольствие без неприятных ощущений.



Набери ванну, чтобы расслабиться и разогреться перед сексом / Фото Unsplash

5. Не забудьте о сладеньком

А еще можно превратить свою возлюбленную в настоящий десерт. Для этого достаточно будет запастись взбитыми сливками, медом, растопленным шоколадом или фруктами. Слизывай сливки с ее тела. Покажи ей, как ты увлечен и не можешь сдерживаться. Гарантируем, она почувствует неудержимое желание.

Совет: используй только те вкусности, которые ей нравятся. Помни, что ей тебя еще целовать. И не хотелось бы, чтобы вкус твоих губ отвлекал ее.

Попробуй также Всего один секрет сделает тебя настоящим асом в сексе

Возьми на вооружение эти советы. С их помощью можно превратить хороший секс на идеальный. А это, пожалуй, именно то, чего хочет каждый из нас. Разве не так?