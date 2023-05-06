Клише для романтических комедий: разрушаем самые популярные мифы об отношениях

Отношения – это не набор клише, которыми нас скармливают с экранов. И именно на таких клише мы заострим наше внимание. Айда разрушать распространенные мифы вместе.

Ты точно слышал фразы о том, что противоположности притягиваются. А теперь, пожалуйста, выброси из своей головы этот бред. Реальные отношения – это не набор бессмысленных клише, которые заселяли в наши головы и продолжают это делать.

Стоит внимания Как хрусталь: эксперты назвали самый чистый алкогольный напиток

1. Идея родственной души

Идея родственной души звучит очень романтично – иметь одного человека, который идеально подходит тебе, который дополняет тебя и который будет любить тебя вечно. И, на первый взгляд, это звучит отлично, но это не совсем так, как рассказывают об этом.



Не стоит зацикливаться на поиске родственной души. Фото pikisuperstar

Родственные души не обязательно являются романтическими партнерами, и они не обязательно захотят отношения с тобой или ты с ними. Кроме того, вполне возможно, что для тебя в мире есть больше одного человека, с которым ты можешь иметь хорошие отношения. Поэтому зацикленность на этом понятии становится только препятствием.

2. Противоположности притягиваются

Это очень распространенная фраза, и ты наверняка знаешь о случаях, когда такое случалось. Но психология утверждает, что ты с большей вероятностью создашь хорошие отношения и глубокие связи с людьми, с которыми у тебя есть общие интересы или образ мышления, и какие более совместимы с твоими личными ценностями или жизненным планом.

К примеру, если ты не хочешь детей, а твоя партнерша мечтает о них каждую ночь, это может стать проблемой и поводом для разрыва отношений.

3. Партнер должен быть приоритетом

Это правда, что ты должен уделять время и внимание своей партнерше, вы должны проводить время вместе, чтобы узнать друг друга и укрепить связь между вами. Но это не значит, что твоя партнерша должна быть твоим приоритетом, в том смысле, что это не единственные отношения, которые тебе нужны. И они точно не должны быть причиной, из-за которой ты жертвуешь собственным счастьем или психическим благополучием.

Прежде всего, тебе нужно поработать над своей любовью к себе, и это тоже хорошая идея иметь вещи, предназначенные только для тебя. Чтобы ты не терял свою автономию и продолжал работать над другими отношениями и людьми из сети поддержки.

4. Если отношения нелегкие, то они – плохие

Это ключевой момент – никакие отношения не бывают легкими на 100%. Эксперты говорят, что над ними нужно работать каждый день, и даже если ты все делаешь правильно, они могут переживать плохие времена, стрессовые ситуации и тревогу. Но это не значит, что это токсичные отношения.



Да, отношения иногда могут быть крайне непростыми / Фото look_studio

Что тебе нужно сделать – быть стойким и научиться лучше справляться с этими плохими моментами. Если они не наносят вреда тебе или другому человеку, и если их не больше, чем хороших моментов.

5. Сексуальная совместимость – это самое важное

Конечно, важно иметь сексуальную совместимость, понимая, что тебе может понадобиться некоторое время, чтобы понять, что нравится твоей партнерше, что работает для нее, и найти ее ритм. Но ты тоже должен знать, что одного только секса недостаточно для поддержания отношений.

Вам нужна эмоциональная близость, хорошее общение, доверие, честность, уважение и желание работать над отношениями. А также важно сохранять верность этому человеку.

6. Ссоры разрушают отношения

Когда мы говорим о ссоре, мы не имеем в виду крики, удары, оскорбления и унижения, это не просто токсично, это насилие, которое нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Скорее, мы имеем в виду возможность обсуждать, не соглашаться и иметь другую точку зрения, всегда начиная с места уважения, где есть место для каждого, чтобы выразить свою позицию, быть услышанным и иметь возможность решить все вместе, что укрепляет связь между парами.

Читайте также Сквозь огонь и воду: с этими знаками Зодиака можно построить крепкие отношения

Отношения – это несколько сложнее, чем быть вдвоем. Скорее всего, это начать быть вдвоем и сделать все возможное для того, чтобы ваша общая история не заканчивалась. Если избавиться от этих клише, то можно научиться строить счастливые и гармоничные отношения. И мы верим, что это тебе удастся.