Сальма Хайек в купальнике взбудоражила свою армию поклонников

4 сентября 2021 , 02:39
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Источник:

инстаграм Сальмы Хайек

На этот раз под нашим прицелом Сальма Хайек. Актриса 2 сентября праздновала 55-летие. И в сети по этому случаю она выложила горячее фото, на котором позирует в купальнике. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Сальмы Хайек.

Актриса Сальма Хайек не устает напоминать о том, что возраст – только цифры. Поэтому неудивительно, что на ее инстаграме регулярно появляются кадры, на которых она позирует в соблазнительных образах. Так, на свой 55-й день рождения актриса выложила фото, на котором позирует в купальнике.

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За сутки фото собрало более миллиона лайков. Были ее подписчики еще и максимально щедрыми на комментарии. Поэтому традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Вы заставляете 55 иметь невероятный вид";
  • "Моя любимая";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Я люблю тебя, Сальма";
  • "С Днем рождения, сексуальная Сальма";
  • "Потрясающая";
  • "Я в восторге от тебя";
  • "Тебе очень идет этот купальник".


Сальма Хайек выложила в свой день рождения фото в купальнике / Фото с инстаграма Хайек

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Мы тоже приобщаемся к поздравлениям Сальмы Хайек, хоть и с опозданием. А еще призываем тебя подписаться на невероятную 55-летнюю актрису. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!

Автор: Назарій Лазур