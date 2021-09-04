Сальма Хайек в купальнике взбудоражила свою армию поклонников
Источник:инстаграм Сальмы Хайек
На этот раз под нашим прицелом Сальма Хайек. Актриса 2 сентября праздновала 55-летие. И в сети по этому случаю она выложила горячее фото, на котором позирует в купальнике. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Сальмы Хайек.
Актриса Сальма Хайек не устает напоминать о том, что возраст – только цифры. Поэтому неудивительно, что на ее инстаграме регулярно появляются кадры, на которых она позирует в соблазнительных образах. Так, на свой 55-й день рождения актриса выложила фото, на котором позирует в купальнике.
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За сутки фото собрало более миллиона лайков. Были ее подписчики еще и максимально щедрыми на комментарии. Поэтому традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
- "Вы заставляете 55 иметь невероятный вид";
- "Моя любимая";
- "Какая же ты красивая";
- "Я люблю тебя, Сальма";
- "С Днем рождения, сексуальная Сальма";
- "Потрясающая";
- "Я в восторге от тебя";
- "Тебе очень идет этот купальник".
Сальма Хайек выложила в свой день рождения фото в купальнике / Фото с инстаграма Хайек
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Мы тоже приобщаемся к поздравлениям Сальмы Хайек, хоть и с опозданием. А еще призываем тебя подписаться на невероятную 55-летнюю актрису. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!