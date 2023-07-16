Одежду с такими цветами никогда не увидишь у миллионеров
16 июля 2023, 06:47Читати новину українською
Источник:GQ
В тренде спокойной роскоши есть много аспектов, которые следует учитывать. К примеру, материал, из которого изготовлен каждый предмет одежды, способ пошива, правильное сочетание. А также – цвет.
Да, есть цвета, которые миллионеры не используют в одежде. Ведь понимают, что эти цвета не изысканны, не элегантны и не помогают формировать авторитетный и надежный вид.
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Есть способ, место и время носить любой цвет. Но если ты хочешь достичь классического стиля миллионера, ты должен знать о цветах, которых лучше избегать (или хоть одевать очень умеренно).
5 цветов, которых не бывает в одежде миллионеров
- Неоновые или яркие цвета. Слишком яркие цвета просто не придают профессионального, серьезного или официального вида. И – нет, миллионеры не носят только официальную одежду, но даже в повседневных образах они стараются сохранить определенный уровень элегантности и изысканности. Следовательно, для ярких цветов остается не так много места, разве что в форме мелких деталей, не отвлекающих от самого человека и других вещей, которые он носит.
- Много цветов одновременно. Монохромные образы – это классика, почти никогда не подводящая, но это не означает, что можно носить только один цвет за раз. Как и в случае с неоновым цветом, ты должен практиковать умеренность. То есть избегать использования всех возможных цветов в одном наряде. К примеру, если рубашка уже яркая, то остальная одежда должна быть схожих или дополняющих цветов. Точного правила нет, но лучше избежать ситуации, когда единственным, что заметят в тебе другие, будет гиперболизированная пестрота твоей одежды.
Для стиля Old Money Aesthetics следует обратить внимание и на цвета / Фото themidwaygentleman
- Выцветшие цвета. Одежда может выцветать со временем, и это делает ее с виду старшей, изношенной и использованной, что очевидно не способствует созданию роскошного образа. Джинсы, футболки, свитшоты и очень повседневная одежда подойдут, если они в хорошем состоянии. То же касается официальной или офисной одежды. О ней нужно заботиться, чтобы сохранить такой, какой она была, когда ты ее купил.
- Цвета, которые не подходят к твоему цвету кожи и волос. Существуют не только фасоны или крои одежды, которые больше подходят определенным типам фигуры, но и цвета, которые лучше сочетаются с определенными оттенками кожи и волос, поскольку помогают выглядеть бодрее, свежее, младше и привлекательнее. Ты можешь, конечно, носить цвета, которые тебе не подходят, если хочешь, но они будут только делать твою кожу бледной, вялой и даже могут добавить тебе лет.
- Старомодные цвета. Ты не встретишь миллионеров, прыгающих за каждым сезонным трендом. Но они время от времени обновляют свой гардероб, чтобы убедиться, что их вещи современны и актуальны. Это означает не только изъятие вещей, которые больше не носят, но и отказ от цвета, который уже не в моде и не является классикой. Есть цвета, которые всегда должны быть в гардеробе, например темно-синий, черный, белый или военно-зеленый. Но есть и другие, которые следует анализировать каждый сезон, чтобы решить, не лучше ли от них избавиться, или по крайней мере придержать, пока не придет время для возвращения.