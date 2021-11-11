Секс в джакузи: как сделать так, чтобы он был идеальным

Идея заняться сексом в горячей ванной приходила в голову многим. Но здесь нужно понимать, что не все ванны способны вместить сразу двух человек. Поэтому мы предлагаем несколько прокачать этот процесс, предпочтя джакузи. В нем и просторнее, и интереснее.

Секс в джакузи гарантирует приятные ощущения и огромное наслаждение. Но здесь следует понимать, что к нему нужно основательно подготовиться. В противном случае кинематографическое удовольствие может превратиться в сплошную катастрофу.

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Поэтому предлагаем твоему вниманию несколько советов, которые помогут получить максимум от секса в джакузи. Возьми их на вооружение, чтобы воплотить в жизнь одну из своих эротических фантазий.

1. Температурный режим

Да, мы знаем, что тебе нравится экстремальный секс. Но температура воды должна быть оптимальна, чтобы этот опыт был незабываемым, но со знаком плюс. Заметим, что вода должна быть теплой.

Идеальный вариант, по мнению специалистов, – от 38 до 40 градусов.

2. Примите предварительно душ

Да, важно, чтобы вы вдвоем сходили в душ перед сексом в джакузи. Это позволит воде оставаться кристально чистой. Да и вообще, сходить в душ перед сексом – необходимо. Этого правила мы рекомендуем соблюдать ВСЕГДА!



Сходите в душ перед сексом в джакузи / Фото We-Vibe Toys

3. Посвятите время водным играм

Вода и веселые потоки джакузи могут дать тебе множество идей для игр перед сексом. Например, задержи дыхание и дотянись к ее эрогенным зонам. Это подарит неожиданные ощущения, которых невозможно достичь, например, на кровати. Кроме того, вы можете прикасаться друг к другу под водой. Это тоже очень приятно и интересно.

4. Избегай допинга

Следует понимать, что в горячей воде твои кровеносные сосуды расширяются. Поэтому мы рекомендуем отказаться от всяческих видов допинга во время секса в джакузи. Это позволит не только избежать травматизма или других не очень приятных последствий.

5. Идеальные позы для секса в джакузи

Без сомнения, погрузиться во влажный и волнообразный мир джакузи можно в разных положениях. Например, в "дельфине", в котором женщина подражает doggy-style, но находится в воде. Также можно попросить, чтобы твоя партнерша положила руки на край ванной так, чтобы ступни касались дна. Ты же должен опуститься на колени и пристроиться позади нее.



Не все секс-позы подходят для секса в джакузи / Фото Jonathan Borba

6. Оральный секс в джакузи

И здесь говорится не о соревнованиях по фридайвингу. Для орального секса можно сесть на край ванны. Но это следует делать только в тех случаях, когда он приближен к стене. Это позволит не выпасть за пределы вашего мокрого интимного ложа. Если же джакузи стоит отдельно, то рекомендуем этот вид секса перенести, например, в спальню.

7. Позаботься об атмосфере

Ароматические свечи, разложенные вокруг джакузи, – хорошая идея. Это не только о романтическом освещении, но и о правильной атмосфере. Кроме того, у вас под рукой должны быть халаты, полотенца и сланцы. Не хочется же поскользнуться на мокрой плитке после классного секса.

8. Выбери правильный лубрикант

Нет, воды недостаточно. Напротив, занятие сексом в воде без соответствующего лубриканта может вызвать дискомфорт в результате трения. Кроме того, презервативы, которые вы должны использовать в джакузи, могут повредиться.

Следовательно, стоит обратить внимание на водостойкие лубриканты на силиконовой основе, а также отказаться от ультратонких презервативов.

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Если взять на вооружение наши советы, то секс в джакузи просто обречен на успех. Главное – основательно подготовиться к процессу и получать удовольствие. Вам понравится!