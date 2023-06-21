Чтобы помочь тебе справиться с жарой самым прохладным и самым терпимым способом, создатель OnlyFans Итан Джей поделился своими советами. Он рассказал, как заниматься сексом в жару, чтобы не лишать себя возможности уделять время этому приятному занятию.

Стоит внимания К донатам нужно привлекать креативно: что такое гест-бартендинг и как он приближает победу Украины

1. Выберите правильную позу

Если вы не хотите, чтобы и вы и ваши простыни были мокрыми от пота, стоит подумать о том, каким типом секса вы занимаетесь. К примеру, жара может быть не лучшим временем для того, чтобы попробовать новую позицию, требующую геркулесовой силы, или какую-то особенно интимную.

Любая позиция, где меньше контакта со всем телом (кроме очевидного контакта с придатками и интимными зонами, которое необходимо) является лучшей. Для меня, собачка, охранник и ковбойка или обратная ковбойка – мои любимые в жаркое время года,

– говорит Итан Джей.



Чем меньше телесный контакт, тем меньше вы потеете / Фото pressfoto

2. Мастурбируйте друг другу

Лучший способ возбудиться в жару – сделать это самому. Но если ты хочешь, чтобы твоя партнерша была рядом, ты можешь делать это сам, но вдвоем. Или делать это друг другу. Вы не промокнете от пота, вам не придется бояться, что от вас плохо пахнет. По-видимому, это зависит от того, насколько вы чувствуете себя близким.

Если вы вместе, выбор позиций безграничный: "Есть взаимная мастурбация бок о бок, когда вы сидите рядом и беретесь за руки, – рассказывает Итан Джей, – а есть 69 без орального секса, когда вы оба ложитесь на бока [и мастурбируете], или один из вас ложится на другого. Вы можете положить одну ногу на другую и протянуть руку, чтобы мастурбировать своей партнерше. Или вы можете попробовать то, что я называю "объятия", когда один из вас сидит на коленях другого, лицом друг к другу, и вы оба будете тереть друг друга [для мастурбации в паре]".

3. Попробуйте секс в душе

Секс в душе часто считается мифически сексуальным актом, но на самом деле он немного груб и неудобен. Это не значит, что его не следует попробовать в жару. Заменить пот на воду? Весьма неплохая идея. Ты просто должен определиться со своей позицией: достаточно ли силен, чтобы удержать партнершу?

Не забудьте коврики для ванной. Вы же не хотите поскользнуться и что-нибудь сломать,

– говорит он.

Также порноактер добавляет, что есть еще одна особая вещь, о которой не стоит забывать: лубрикант. Но следует соблюдать осторожность с выбором смазки. Для душа лучше всего подходят смазки на силиконовой основе. Лубриканты на водной основе слишком легко смываются.

4. Запаситесь льдом

Если вам нужно охлаждающее средство, не предусматривающее гимнастики в душе, вы всегда можете обратиться к кубикам льда. Кроме того, они буквально снижают температуру. Их можно включить как часть акта – спровоцировать и усилить удовольствие. Но как лучше использовать их, не намочившись?



Следует использовать лед во время секса / Фото Racool_studio

Медленно, спокойно и на точках возбуждения партнера. Для меня медленное перемещение кубика с одного места на другое, без потери контакта с кожей – это всегда хороший способ. Но, как обычно, все зависит от предпочтений и от того, как играют разные пары. Кому нравится короткий поток холода в некоторых местах, а кто наслаждается длительным холодом в большем количестве мест,

– советует Итан Джей.

5. Занятия на свежем воздухе

Подчеркиваем, что мы противники того, чтобы вы нарушали закон. Но если вы живете где-то за городом или имеете участок, то можете попробовать секс под открытым небом. Но только при условии, что вас никто не видит и что вы не нарушаете общественный порядок.

Если вы путешествуете – секс в общественных местах – убедитесь, что вы можете как-то защитить себя. Знайте пути отхода и убедитесь, что вы можете бежать в том, что на вас одето, если это потребуется. Никогда нельзя быть слишком аккуратными. Если ваш инстинкт подсказывает вам, что что-то или кто-то чуть-чуть "не в порядке", доверьтесь этому чувству,

– говорит Итан Джей.

Читай также Максимум удовольствия гарантирован: когда лучше заниматься сексом

Не отказывайтесь от секса в жаркие летние дни. Просто стоит найти оптимальные для себя варианты, чтобы в дальнейшем получать удовольствие от этого приятного занятия.