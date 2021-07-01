Эти 2 слова категорически запрещено использовать во время секса

Общение – это все, особенно в постели. Но не всегда легко говорить о необходимости и ограничения. Вот почему иногда полезно обратиться за советом к специалисту. Сексолог Розара Торрис назвала 2 слова, которые категорически нельзя говорить во время секса.

По ее мнению, эти слова негативно влияют на ваши отношения. Более того: они препятствуют построению открытых отношений, в которых есть доверие.

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Избегай слов "никогда" и "всегда"

"Я всегда инициирую секс" или "Ты никогда не...". Слишком часто мы используем слова "никогда" и "всегда". И именно их эксперт называет барьерными словами. Мол, они препятствуют глубокому и детальному общению. Более того: они плохо изображают реальность, ведь не совсем правда, что кто-то никогда или всегда ничего не делает.

Когда ты используешь эти слова, ты на самом деле хочешь что-то изменить в другом человеке. Но на самом деле это лишь усложняет ситуацию. Ты лишаешь свою возлюбленную возможности расти и меняться. Неудивительно, что финалом может быть спор, а не конструктивный разговор.



Не используй резкие слова, если хочешь поговорить о сексе / Фото Unsplash

Какие слова можно использовать

Формулировка, которая оставляет много места для обоих партнеров, – "можно попробовать". Даже если это звучит так, будто кто-то не знает, чего он хочет, или боится принимать решения. По мнению эксперта, эти два слова – отличный инструмент. Они открывают новые возможности, а не блокируют их непосредственно.

Например, если твоя партнерша хочет попробовать что-то новое в сексе, чего вы раньше не делали, ты можешь ответить "можно попробовать". Это может привести к открытому разговору о том, что нравится обоим в этом, а в чем вы еще не уверены.

Поэтому будь максимально осторожным, когда пытаешься что-то изменить в своей интимной жизни. Помни, что резкие слова и выражения не будут иметь положительного влияния.

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