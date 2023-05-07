Что следует знать о тренде молчаливой роскоши наших дней: от ожиданий к обману

Роскошь – это макротренд, который уже сотни лет в моде. В наши дни на топах роскошь молчаливая, именно она возбуждает медиа, тикток и другие соцсети. И здесь есть весомый повод задуматься. Идем ли мы хоть куда-то, читая о роскоши в модных журналах?

Конечно, вдохновение для нашего гардероба может и должно идти отовсюду. Но есть ли что-нибудь плодотворное в следовании рекомендациям в тиктоках, чтобы одеваться в повседневной жизни в стиле молчаливой роскоши? В рамках разумного это действительно может оказаться полезным и интересным. Однако есть "скрытые изъяны" у этого тренда, определенная непоследовательность.

Также интересно Как хрусталь: эксперты назвали самый чистый алкогольный напиток

Молчаливая роскошь: недостатки подражания в повседневной одежде

После пандемии в 2020 и угрозы глобальной рецессии многие бренды и индустрии взяли на себя смелость воплощать тренд молчаливой роскоши, и в конце концов она восстановила привилегированное положение среди широкой публики. Об этом свидетельствует бурный взлет по всему миру внимания к эксклюзивным брендам и дресс-кодам участников глобальных событий. Изысканная простота в сочетании с богатством восстановила свой авторитет в дизайне.

При этом полезно напомнить, что макронаратив копирования стиля жизни богатых и успешных людей существует уже очень и очень давно. Прагматическое потребление глубоко укоренено в нашей культуре, но оно управляет только наиболее быстротечными трендами.

трендами. А вот привычка к символам и историям, лежащая в основе симпатии к роскоши, вечна – и постоянно напоминает нам, что многие наши практики на протяжении веков были больше связаны с приобретением статуса, появлением на определенных социальных уровнях, а не именно с обретением качества персонального стиля.

Поэтому таки стоит поставить под сомнение нынешний тренд молчаливой роскоши, о котором так много говорят. И вот почему.



Действительно ли стоит подражать в повседневной жизни тренду молчаливой роскоши / Фото freepik

Больше скандалов, чем казалось

На самом деле, в молчаливой роскоши нет ничего молчаливого. Возьмем в пример семью Рой из популярного сериала "Наследники". Они не носят кричащих логотипов или действительно нестандартного дизайна, но – у них есть частные водители, они живут в роскошных домах и отдыхают в сверхдорогих местах. И то, что человек хочет от гардероба, который может подражать этим персонажам – это "вкус того мира", который по-настоящему может иметь очень немного людей на планете. Молчаливая роскошь здесь скорее фальшивая скромность.

Симпатия и эмпатия к богатым

С одной стороны, мы имеем возврат к основам, что положительно сказывается на развитии дизайна. С другой стороны, распространено мнение, что богатые имеют лучшее и более четкое представление о том, что означает вкус. Идея молчаливой роскоши также была сконструирована для того, чтобы оправдать для массовой публики чрезмерное потребление богатых: мол, "смехотворно дорогая одежда оправдана качеством и исполнением". Все это приводит к симпатии и сопереживанию к богачам, что еще хуже.

Стереотипы и разделение

Мягкая эстетика молчаливой роскоши, а также ее фактическое потребление среди тех, кто может себе это позволить, тесно связаны с вопросами имущественного неравенства и социального положения.



Есть не менее 5 нюансов, на которые следует обратить внимание, когда заинтересовался трендом молчаливой роскоши / Фото freepik

Эта тенденция укрепляет (совершенно ошибочное!) представление о том, что богатство и статус являются определяющими в жизни, и что обладание дорогими вещами является большим признаком успеха, который мы просто обязаны демонстрировать.

В моде есть более интересные вещи

Базовые традиционного покроя вещи, конечно, есть в наших гардеробах и в наших сердцах. А представление о вкусе и изысканности, которое происходит от элиты – это не самое лучшее, что мы можем иметь в наше время. Классика и вневременный стиль всегда будут существовать, но при этом мода отвергает конформизм и принимает инновации. Подумай, нужен ли тебе гардероб, чья ДНК так долго формировалась под влиянием классовых и сегрегационных кодов.

Способ демонстрации богатства изменился

Стремление к богатству и его современные репрезентации вряд ли можно назвать сдержанными. Чем больше мы говорим о деньгах, тем сильнее растет потребность и кичиться одеждой. Примечательно, что самый большой процент продаж предметов роскоши сегодня базируется на громких приобретениях. Это естественное движение, потому что мода сейчас обращается к гораздо более широкой аудитории, чем раньше. Но осведомленность аудитории уже гораздо глубже. Она уже лучше понимает, что молчаливая роскошь – лишь заблуждение, которым мы, впрочем, сейчас наслаждаемся в мире моды.