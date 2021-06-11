Соня Плакидюк похвасталась соблазнительными формами в купальнике: горячий кадр фотографа

11 июня 2021 , 22:32
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Источник:

инстаграм Сони Плакидюк

Сексуальная Соня Плакидюк давненько не радовала своих подписчиков горячими фото. Неудивительно, что ее фотография в купальнике не на шутку взбудоражила сети. Айда наслаждаться порцией соблазна от фэшн-фотографа. Кадр, к слову, сделанный во время отдыха в Бодруме!

На фотографии Соня Плакидюк позирует в воде. На 32-летней фэшн-фотографини соблазнительный черно-белый купальник, который выигрышно подчеркивает горячие формы красавицы. Поэтому мы не удивлены, что фотография набрала не только множество лайков, но и комментариев от подписчиков.

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Под постом Соня Плакидюк поделилась своими впечатлениями от отдыха. В частности, она отметила, что ранее отдых в Турции вызвал не лучшие эмоции. Но, к счастью, на этот раз она изменила свое мнение. Но кого это все интересует, если можно полюбоваться соблазнительными формами фэшн-фотографа?

  • "Просто русалка";
  • "София, вы мне очень импонируете";
  • "Шикарная";
  • "Слишком красивая";
  • "Просто джаз у бассейна";
  • "Чрезвычайно аппетитная";
  • "Сексуальная леди".

Не поленись поставить лайк Сони Плакидюк. А еще мы настоятельно рекомендуем подписаться на красавицу, чтобы не упустить порцию горяченького от фэшн-фотографа!

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Автор: Назарій Лазур