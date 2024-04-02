Стив Джобс называл это самым большим убийцей производительности в компаниях

Многочасовые конференции, скучные совещания и дискуссии со слишком большим количеством участников, которые ни к чему не приводят. Всем, кто чувствует, что их производительность снижается, стоит прочитать эту статью.

В конце концов, Стив Джобс также ненавидел эти рабочие встречи и еще в 1986 году объяснил, почему он не очень хорошо о них думает.

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Стив Джобс назвал совещания "чертовым отвлечением"

Стив Джобс, бизнесмен и сооснователь технологического гиганта Apple, был известен тем, что отменял встречи, если не видел в них четкой цели. Вместо этого он предпочитал короткие встречи продолжительностью около десяти минут, которые были сосредоточены на конкретных целях.

И по одной простой причине: он ненавидел эту тенденцию говорить бесконечно, не доходя до четкого вывода. Как он неоднократно подчеркивал, что это "чертово отвлечение для инженеров".

Эту сентенцию он неоднократно подчеркивал на протяжении всей своей карьеры, когда публично говорил об эффективности компаний: в биографии Уолтера Айзексона "Стив Джобс", например, цитируется интервью "Business Week" от 1997 года, в котором Джобс четко дает понять, что он думает о рабочих встречах: "Совещания – одна из худших вещей в компании на сегодня. Они ужасны. Встречи прерывают работу, ломают импульс, убивают креативность. И это часы и часы потерянного времени".



Стив Джобс считал совещания пустой тратой времени / Фото prostooleh

Еще в 1986 году в служебной записке для своих сотрудников (тогда еще компании Next) он говорил о том, что, по его мнению, имело бы больше смысла взамен: Это содержит идею, что "нам всем нужно время для спокойной индивидуальной работы".

Хотя тогда он говорил о своих инженерах, этот совет можно легко применить к другим командам и профессиям. Он также предложил, чтобы у его сотрудников был один день в неделю, полностью свободный от встреч, и считал, что четверг идеально подходит для этого.

Совещания убивают творчество

"День совещаний – зря потраченный день". Это сообщение звучит сурово, но оно базируется на реальных цифрах. В конце концов, совещания – это не лучшая идея по крайней мере, когда речь идет о производительности.

В исследовании, опубликованном в 2017 году, ученые из Гарвардской бизнес-школы обнаружили, что большинство руководителей высшего звена в различных отраслях считают, что совещания мешают им выполнять собственную работу.

71% сказали, что совещания непродуктивны и неэффективны.

64% также сказали, что совещания мешают глубокому мышлению.



Руководители считают, что совещания мешают выполнять работу / Drobot Dean

Эту информацию подтвердили и другие американские исследования.

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Стив Джобс хорошо знал, что говорит. И с ним сложно спорить. Впрочем, сейчас, когда многие из нас перешли на дистанционную работу, совещания через видеозвонки стали более распространенным явлением. Хотя бы для того, чтобы поддерживать какую-то связь. Но так, если таких звонков слишком много и они ни о чем, то это существенно влияет на производительность и выполнение работы.