Учитель математики стал звездой Pornhub: что он публикует на ресурсе

Если ты думал, что на Pornhub можно увидеть только откровенные ролики, то это не совсем так. Среди обнаженных женщин и мужчин можно увидеть такое, чему, казалось бы, не место на этом популярном ресурсе. Например, уроки математики.

И их просто выкладывают на этом сайте. Они еще и безумно популярны, если уж быть максимально честными. А ведет их преподаватель Чжан Сюй.

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Учитель математики стал звездой на Pornhub

Знакомься, наш новый герой – Чжан Сюй. Учитель математики из Тайваня, чей канал на Pornhub – changhsumath666, преподает в сети уроки. А обнаружил его Молсон Харт, глава компании по производству образовательных игрушек Viahar. Как ты понимаешь, на роликах Чжана Сюя нет никаких обнажений. Зрители могут увидеть одетого преподавателя, который на китайском языке объясняет математический анализ.

Это интересно: на его канале уже более 200 роликов, а их общее количество просмотров уже превысило 1,4 миллиона.

Страница changhsumath666 имеет 5 тысяч подписчиков, а также верифицирована. Сам преподаватель фигурирует на Pornhub, как порноактер. Он указал свой рост, вес и сексуальные предпочтения.

Еще одна особенность нашего героя заключается в том, что ему удалось занять 5 097 место в рейтинге порномоделей на ресурсе.



На канал учителя математики подписались более 5 тысяч пользователей / Скриншот

Тайваньские СМИ сообщают, что Чжан Сюй преподает математику на Pornhub с 2020 года. Все для того, чтобы сделать дистанционное обучение его студентов интереснее. На своем канале он объясняет о дифференциалах, интегральных уравнениях, теоремах о предельном переходе и других аспектах, связанных с математикой.

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Поэтому мы предлагаем подписаться на Чжана Сюя на Pornhub. Получишь хотя бы одно алиби, которое будет объяснять твоё регулярное посещение этого ресурса.