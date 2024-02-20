Выбери тип обуви и узнай о своих карьерных перспективах: оригинальный тест для мужчин

Этот психологический тест покажет тебе, как выбор обуви может отображать карьерные амбиции и лидерские качества. Ведь обувь не только дополняет твой образ.

Она еще и может рассказать немало интересного о личностных чертах, которые влияют на профессиональную жизнь. Поэтому далее предлагаем тебе выбрать одну пару из четырех на картинках.

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Выбери обувь, которая больше всего тебе нравится / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Какую обувь ты выбрал и о чем она рассказывает: результаты теста