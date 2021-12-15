Времени зря не теряли: PornHub рассказал, каким был 2021 год для украинцев

К Новому году остаются считанные дни, а это значит, что пора наконец-то подводить итоги. Вот, к примеру, популярный сервис PornHub выложил традиционную статистику. Узнай, что чаще всего искали в 2021-м!

Нужно наконец-то признаться себе, что PornHub – один из самых популярных ресурсов. Неудивительно, что он ежегодно составляет огромный отчет, позволяющий понять, что было максимально популярным. Мы же его внимательно изучили и можем рассказать, чем занимались украинцы на его территории.

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Каким был 2021 год для украинцев на PornHub

Украина – 14-я в рейтинге

Начнём с базовой цифры. Да, Украина попала в ТОП 20 стран по количеству просмотров на PornHub. Нам удалось по этому показателю обойти Нидерланды, Аргентину, Колумбию, Россию, Швецию и Чили.



Украина на 14 месте по количеству просмотров на PornHub

Первое место, как ты уже мог догадаться, за Соединенным Штатам. На вторую позицию вышла Великобритания, а вот "бронза" за Японией. Эти две страны буквально поменялись позициями по сравнению с прошлым годом.

Что интересно: Украине удалось подняться на 2 позиции в этом году. Итак, будем считать, что коронавирусные ограничения позволили выделить немного больше времени нашим землякам.

Сколько времени проводили украинцы на PornHub

Ладно, позицией нашей страны в рейтинге мы разобрались. Не менее интересно то, сколько времени украинцы тратят за один визит на PornHub. Готов?

9 минут и 53 секунды. Ровно такова средняя продолжительность визита наших земляков на популярный сервис.



Украинцы проводят 9 минут и 53 секунды за один визит на PornHub

Наш показатель на несчастных 2 секунды меньше средней цифры среди ТОП 20 стран. В этом случае мы отстаем от лидера – Филиппин – на 1 минуту и ​​38 секунд. Согласись, за эти 98 секунд можно еще достаточно много увидеть.

Риторическим остается только один вопрос: филиппинцам нужно больше времени, чтобы удовлетвориться при просмотре роликов?

Интересно, что женщины проводят в среднем на 14 секунд больше, чем мужчины на PornHub.

Любимая категория порно среди украинцев

Если верить статистике PornHub, то наши земляки с огромным удовольствием смотрят видео из категории MILF.

Чтобы заполнить пробелы, заметим, что это видео с участием зрелых женщин в возрасте 30+ лет. Ну и непременно эта барышня должна быть матерью. Сам же термин приобрел безумную популярность благодаря ленте "Американский пирог".



Украинцам очень нравятся видео в категории MILF

Женщины против мужчин: кто больше

Здесь Украина попала в первую пятерку. У нас на PornHub 42% женской аудитории, а остальные 58 – мужской.

Следует отметить, что в прошлом году украинских барышень было 32%. Так что можем с уверенностью заметить, что предлагать своей девушке смотреть порно – не так уж плоха идея. Здесь главное – не слишком давить, а также подобрать категорию, которая понравится вам обоим.



В 2021 году 42% украинских посетителей – женщины

Средний возраст украинского посетителя

Если разбивать зрителей PornHub по возрастным категориям, то среди украинцев цифры будут следующими:

27% – 25 – 34 года;

21% – 18 – 24 года;

14% – 35 – 44 года;

14% – 45 – 54 года;

13% – 65+ лет;

12% – 55 – 64 года.



Больше всего посетителей PornHub из Украины в возрасте от 25 до 34 лет

Что интересно, в ТОП 20 стран по этой части рейтинга, Украина выбилась в ТОП. И говорится о самом большом количестве зрителей в возрасте 65+ лет. Тот случай, когда твой папа может смотреть такие же ролики на PornHub, что и ты.

С телефона или ноутбука?

Сразу заметим, что большинство пользователей рейтинга смотрят порно со смартфонов. Среди украинцев таких 74%. Комфортный просмотр роликов с ноутбука предпочитают 23% наших земляков, а вот с планшетов – всего 3%.



74% украинских посетителей заходят на PornHub со смартфона

Абсолютными лидерами в этом отношении являются американцы. За ними 85% просмотра горячих видео со смартфонов. А вот жители Южной Кореи больше любят смотреть порно из ноутбуков – 25%.

А что там по Евровидению 2021 года?

Да, статистика свидетельствует, что финал песенного конкурса повлиял на трафик на PornHub. Так, посетителей из Мальты стало на 34% меньше. Что касается украинцев, то в нашей стране разница в 11 раз скромнее – всего 3%.



Во время финала Евровидения 2021 года украинцы не забывали о PornHub

Что украинцы искали на PornHub?

Этот пункт мы даже комментировать не будем, потому что очень стыдно. Надеемся, что ты, как и мы, не причастен к этим показателям.



Что искали украинцы на PornHub в 2021 году – настоящий шок

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Как видишь, для украинцев 2021 год был довольно интересным и насыщенным. По крайней мере, если верить статистике PornHub. Ну что, друг, айда улучшать показатели среднего времени за один визит?