6 профессиональных навыков, которые помогут тебе зарабатывать большие деньги в 2024 году

На дворе 2024 год, а конкуренция за рабочие места такая же интенсивная, как и раньше. Если ты хочешь опередить конкурентов, тебе нужно развивать новые профессиональные навыки. В частности, навыки, которые приносят высокий доход.

Например, став экспертом по аналитике данных или цифровому маркетингу, ты можешь открыть для себя ряд возможностей трудоустройства в различных отраслях, где компании предлагают значительные зарплатные пакеты. Это связано с тем, что почти все организации нуждаются в таких специалистах для анализа данных компании и поиска решения проблем, а специалиста по цифровому маркетингу – для повышения узнаваемости бренда, ориентации на идеальную клиентскую базу и, как следствие, повышение рентабельности инвестиций (ROI).

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В связи с этим, вот несколько популярных, высокооплачиваемых карьерных навыков, которые нужно развивать в 2024 году, чтобы получить высокооплачиваемую работу. Эти навыки также пригодятся, если ты ищешь несколько фриланс-проектов, ведь в этом случае компенсация может быть еще выше.

1. Анализ данных

Именно этот профессиональный навык сегодня пользуется высоким спросом, поскольку каждая компания нуждается в аналитике данных, который может очистить, проанализировать и представить данные соответствующим бизнес-органам в четкой и сжатой форме, чтобы помочь принять благоприятные меры и разработать стратегии на основе представленных инсайтов. С помощью аналитики данных компании могут решать любые проблемы, препятствующие их росту и расширению, а впоследствии раскрыть весь свой потенциал.



Навчика анализа данных сейчас пользуется спросом / Фото andreas

2. UX/UI дизайн

Как компания может продавать продукт или услугу, если пользователи не понимают, как они выглядят и как работают? Именно здесь на помощь приходит UX/UI дизайнер, задача которого заключается в том, чтобы сделать опыт взаимодействия с продуктами, услугами и технологиями (такими как веб-сайт, приложения и различные типы машин) максимально простым и приятным для пользователя. Это очень важный навык, поскольку он сочетает в себе элементы психологии, бизнеса, маркетинговых исследований, дизайна и технологий.

3. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) уже делает успехи в таких секторах, как цифровой маркетинг, а также автоматизируется в других отраслях (финансы, транспорт и т.д.). На самом деле отчет McKinsey & Company прогнозирует экономический рост ИИ от $2,6 триллиона до $4,6 триллиона. Если ты хочешь зарабатывать большие деньги, регистрируйся на программы, которые обучают машинному обучению и науке об искусственном интеллекте. Однако ты также можешь учиться современному использованию ИИ в вашем конкретном рабочем контексте, чтобы повысить производительность (и качество производства) и сократить рабочее время. Короче говоря, работай умнее, а не тяжелее.

4. Цифровой маркетинг

Работа цифрового маркетолога заключается в повышении узнаваемости бренда через цифровые каналы, что включает создание, публикацию или обновление контента о продуктах и услугах компании, использование таких инструментов, как Google Ads и платформы социальных сетей для создания целевых рекламных кампаний, оказание помощи в SEO и разработку других способов привлечь внимание потенциальных клиентов. Тем, кто имеет природные способности к видеомонтажу, SEO, графического дизайна и работы в социальных сетях, стоит подумать о том, чтобы развивать эти навыки для работы в цифровом маркетинге.



Цифровой маркетинг в последние годы тоже очень популярен / Фото freepik

5. Копирайтинг

Почти каждый бизнес нуждается в копирайтере, который может использовать слова, фразы, слоганы, предложения и абзацы для продажи своих продуктов и услуг. Задача копирайтера заключается в том, чтобы упростить информацию о товаре или услуге и написать ее в убедительной форме для вебсайтов, публикаций в блогах, пресс-релизов, описаний товаров, печатных объявлений и т.д., чтобы привлечь потенциальных клиентов.

6. Облачные вычисления

Один из лучших карьерных навыков в сфере технологий, приносящий высокий заработок. Лица, владеющие навыками облачных вычислений, могут предоставлять важные услуги, что включают разработку, модернизацию, ремонт и поддержку программного обеспечения, которое работает в облаке, а также базы данных, которые его обслуживают. Люди, которые обладают этим высокооплачиваемым навыком, могут работать в различных областях, таких как технологии, финансы, здравоохранение и тому подобное.

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Работай над собой, совершенствуйся, вырабатывай новые профессиональные навыки. Это позволит тебе достичь желаемых результатов и быть успешным не только на основном месте работы.