Сальма Гаєк у купальнику розбурхала мережу глибоким декольте

Ми не втомлюємося захоплюватися неймовірною Сальмою Гаєк. Особливо після гарячих фото у купальнику, якими вона ділиться у мережі.

Цього разу 55-річна актриса вирішила добряче розбурхати користувачів інстаграму. А зробила вона це за допомогою ефектного фото, яке виклала в мережі. На світлині Сальма Гаєк позує за столиком в стильному купальнику з леопардовим принтом. А найцінніше те, що він виграшно підкреслює неабиякий бюст красуні.

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Ми у захваті від Сальми Гаєк. А разом з нами – її мільйонна армія прихильників. Тож не дивно, що підписники актриси засипали її не лише лайками, а й коментарями:

"Приголомшлива. Мені подобається твій купальник";

"Як їй може бути 55 років?";

"Наша прекрасна мексиканська богиня";

"А її близнюки все ростуть";

"Найкраща жінка на Землі";

"Тобою можна милуватися вічність";

"Розкішна та сексуальна".



Пишні форми Сальми Гаєк потішити підписників / Фото з інстаграму Гаєк

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Слідкувати за Сальмою Гаєк в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не відмовляй собі у ньому. Для цього достатньо лише одного кліку, щоб стати частиною армії прихильників актриси. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі.