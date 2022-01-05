Сальма Гаєк у купальнику розбурхала мережу глибоким декольте
Джерело:інстаграм Сальми Гаєк
Ми не втомлюємося захоплюватися неймовірною Сальмою Гаєк. Особливо після гарячих фото у купальнику, якими вона ділиться у мережі.
Цього разу 55-річна актриса вирішила добряче розбурхати користувачів інстаграму. А зробила вона це за допомогою ефектного фото, яке виклала в мережі. На світлині Сальма Гаєк позує за столиком в стильному купальнику з леопардовим принтом. А найцінніше те, що він виграшно підкреслює неабиякий бюст красуні.
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Ми у захваті від Сальми Гаєк. А разом з нами – її мільйонна армія прихильників. Тож не дивно, що підписники актриси засипали її не лише лайками, а й коментарями:
- "Приголомшлива. Мені подобається твій купальник";
- "Як їй може бути 55 років?";
- "Наша прекрасна мексиканська богиня";
- "А її близнюки все ростуть";
- "Найкраща жінка на Землі";
- "Тобою можна милуватися вічність";
- "Розкішна та сексуальна".
Пишні форми Сальми Гаєк потішити підписників / Фото з інстаграму Гаєк
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Слідкувати за Сальмою Гаєк в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не відмовляй собі у ньому. Для цього достатньо лише одного кліку, щоб стати частиною армії прихильників актриси. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі.