Сальма Гаєк похизувалася розкішним тілом у купальнику: гаряче фото

54-річна акторка Сальма Гаєк не перестає вражати своїх підписників в інстаграмі розкішними вигинами. Цього разу красуня виклала в мережу фото, на якому позує у купальнику. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Сальми Гаєк

Прихильники актриси вражені ідеальним тілом зірки стрічки "Від заходу до світанку".

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54-річна Сальма Гаєк вкотре довела своїм підписникам в інстаграмі, що вона ще має порох у порохівницях. Спокуслива актриса не перестає викладати в мережу фотографії, на яких вона позує у купальниках. Цим зірка хоче показати всім, що її тіло ідеальне, а цифри у паспорті – лише цифри. Насолоджуйся розкішними вигинами Сальми Гаєк разом з нами!



Сальма Гаєк знялася у червоному купальнику / Фото з інстаграму Сальми Гаєк

Підписники актриси вражені її неймовірним тілом, тож вони вирішили буквально засипати зірку коментарями в інстаграмі:

"Дуже сексуальна";

"Мила та красива";

"Люблю тебе";

"Вона дуже гаряча";

"Чому ти така бездоганна?";

"Ти виглядаєш розкішно у червоному".

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Ми теж у захваті від 54-річної Сальми Гаєк. Вона заслуговує не лише на твій лайк, а й на підписку. Тим паче що на її сторінці в інстаграмі часом бувають ще спекотніші фотографії актриси!