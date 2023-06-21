Як займатися сексом у спеку: поради від порноактора

Спекотно, чи не так? Можливо, занадто спекотно. Звичайно, добре, коли ти відпочиваєш десь у парку або в горах. Але бувають випадки, коли від спеки і поту не втекти.

Щоб допомогти тобі впоратися зі спекою у найпрохолодніший і найстерпніший спосіб, творець OnlyFans Ітан Джей поділився своїми порадами. Він розповів, як займатися сексом у спеку, щоб не позбавляти себе можливості приділяти час цьому приємному заняттю.

Варте уваги До донатів треба залучати креативно: що таке гест-бартендинг і як він наближає перемогу України

1. Виберіть правильну позу

Якщо ви не хочете, щоб і ви, і ваші простирадла були мокрими від поту, варто подумати про те, яким типом сексу ви займаєтеся. Наприклад, спека може бути не найкращим часом для того, щоб спробувати нову позицію, яка вимагає геркулесової сили, або якусь особливо інтимну.

Будь-яка позиція, де менше контакту з усім тілом (окрім очевидного контакту з придатками та інтимними зонами, який є необхідним) є найкращою. Для мене, собачка, охоронець і ковбойка або зворотна ковбойка – мої улюблені в спекотну пору року,

– каже Ітан Джей.



Чим менший тілесний контакт, тим менше ви пітнієте / Фото pressfoto

2. Мастурбуйте один одному

Найкращий спосіб збудитися у спеку – це зробити це самому. Але якщо ти хочеш, щоб твоя партнерка була поруч, ти можеш робити це сам, але вдвох. Або ж робити це один одному. Ви не змокнете від поту, вам не доведеться боятися, що від вас погано пахне. Мабуть, це залежить від того, наскільки ви відчуваєте себе близькими.

Якщо ви разом, вибір позицій безмежний: "Є взаємна мастурбація пліч-о-пліч, коли ви сидите поруч і беретеся за руки, – розповідає Ітан Джей, – а є 69 без орального сексу, коли ви обоє лягаєте на боки [і мастурбуєте], або один з вас лягає на іншого. Ви можете покласти одну ногу на іншу і простягнути руку, щоб мастурбувати своїй партнерці. Або ви можете спробувати те, що я називаю "обійми", коли один з вас сидить на колінах іншого, обличчям один до одного, і ви обидва трете один одного [для мастурбації в парі]".

3. Спробуйте секс у душі

Секс у душі часто вважається міфічно сексуальним актом, але насправді він трохи грубий і незручний. Це не означає, що його не варто спробувати у спеку. Замінити піт на воду? Досить непогана ідея. Ти просто повинен визначитися зі своєю позицією: чи достатньо сильний, щоб утримати партнерку?

Не забудьте килимки для ванни. Ви ж не хочете посковзнутися і щось зламати,

– каже він.

Також порноактор додає, що є ще одна особлива річ, про яку не варто забувати: лубрикант. Але слід буди обережним з вибором мастила. Для душу найкраще підходять мастила на силіконовій основі. Лубриканти на водній основі занадто легко змиваються.

4. Запасіться льодом

Якщо вам потрібен охолоджувальний засіб, який не передбачає гімнастики в душі, ви завжди можете звернутися до кубиків льоду. Крім того, що вони буквально знижують температуру. Їх можна включити як частину акту – спровокувати і посилити задоволення. Але як найкраще використовувати їх, не намочившись?



Варто використати лід під час сексу / Фото Racool_studio

Повільно, спокійно і на точках збудження партнера. Для мене повільне переміщення кубика з одного місця на інше, без втрати контакту зі шкірою, – це завжди хороший спосіб. Але, як завжди, все залежить від уподобань і від того, як грають різні пари. Комусь подобається короткий потік холоду в деяких місцях, а хтось насолоджується тривалим холодом у більшій кількості місць,

– радить Ітан Джей.

5. Заняття на свіжому повітрі

Наголошуємо, що ми противники того, щоб ви порушували закон. Але якщо ви мешкаєте десь за містом або маєте ділянку, то можете спробувати секс просто неба. Але лише за умови, що вас ніхто не бачить, і що ви не порушуєте громадський порядок.

Якщо ви подорожуєте – секс у громадських місцях – переконайтеся, що ви можете якось захистити себе. Знайте шляхи відходу і переконайтеся, що ви можете бігти в тому, що на вас одягнено, якщо це буде потрібно. Ніколи не можна бути занадто обережними. Якщо ваш інстинкт підказує вам, що щось або хтось трохи "не в порядку", довіртеся цьому почуттю,

– каже Ітан Джей.

Читай також Максимум задоволення гарантовано: коли найкраще займатися сексом

Не відмовляйтеся від сексу в спекотні літні дні. Просто варто знайти оптимальні для себе варіанти, щоб надалі отримувати задоволення від цього приємного заняття.