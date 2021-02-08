Сексуальний гороскоп: улюблені секс-пози чоловіків за знаком Зодіаку

Є ті, хто відразу ж відчуває пристрасть. Є ті, хто любить експериментувати у ліжку. Є ті, хто займається сексом лише з коханою людиною. Але чи може це бути пов'язано зі знаком Зодіаку? Сексуальний гороскоп розставить усі крапки над "і".

Якщо ти віриш у гороскопи, то наш новий матеріал однозначно буде актуальним для тебе. Розповідаємо, якими є улюблені секс-пози для кожного знака Зодіаку.

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Овен: задоволення понад усе

Безсоромні, винахідливі та пристрасні правителі, народжені між 21 березня і 21 квітня, мають верховний інстинкт і люблять "правити" навіть в ліжку. Серед поз, яким вони віддають перевагу в сексі, – це сидяче положення, щоб мати можливість дивитися в очі партнерці, яка зводить їх з розуму.

Телець: не любить ризик

Улюблена поза народжених з 21 квітня по 20 травня – слон. Народжені під знаком Тельця, як правило, досить звичайні, і, хоча вони люблять радості життя і секс, вони не люблять ризик. Віддають перевагу класичним позиціям й уникають ризикованих. Ідеальна сексуальна поза – це позиція слона, коли жінка лежить на животі, а чоловік – позаду неї.

Близнюки: дають волю уяві

Близнюки цікаві, адже вони полюбляють експериментувати. Вважається, що у народжених між 21 травня і 21 червня непрості, часто непередбачувані смаки. Для них секс – це досвід, в якому тіло і розум повинні ідеально зійтися. Вони люблять сяяти в ліжку і не завжди роблять звичайні речі. Їхня улюблена поза – на колінах, дещо незручна, але дуже приємна.



Близнюки обожнюють експерименти під час сексу / Фото Unsplash

Рак: вони на першому місці

У народжених з 22 червня по 22 липня вражаюче еротичне та романтичне навантаження. Однак для них секс без кохання неможливий. Вони віддають перевагу позі класичного місіонера, під час якої вони можуть шепотіти на вухо своїй партнерці, огортаючи її своєю солодкістю.

Лев: вогонь навіть у ліжку

Народився з 23 липня по 22 серпня. Між простирадлами миленьке кошеня, але з гострими кігтями. Вимогливий і з важким смаком. Тож їхня партнерка просто повинна зробити їх щасливими. У сексі шукають стимули та нові пригоди. Вони люблять природу, як лев. Віддають перевагу позиції ззаду, тому що вона дозволяє йому отримувати задоволення повною мірою. Час від часу вони не проти чогось дещо екстремального.

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Діва: перфекціоніст під ковдрою

Вони щедрі коханці, часто ставлять задоволення партнерки вище власного. Точно так же ті, хто народився між 23 серпня і 22 вересня, "точні" та не схильні легко розслаблятися. Вони дуже раціональні, навіть під час сексу, і не люблять сексу на одну ніч. Їхня улюблена позиція – зворотна, щоб не дивитися в очі партнерці.



Діви – справжні перфекціоністи у ліжку / Фото Unsplash

Терези: любитель естетики

Шукають досконалість, особливо на еротичному рівні. Почуття не на першому місці, і їм потрібен час, щоб подумати про кохання. Найкраща поза для Терезів – стоячи.

Скорпіон: домінуючий еротизм

Володіючи неперевершеним еротичним зарядом, він є переважно знаком пристрасті. Народжені між 24 жовтня і 21 листопада непередбачувані, сміливі та рішучі. Вони створені для сексу. І для того, щоб сходити з розуму між простирадлами, достатньо положення тачки.

Стрілець: повне задоволення

Вони гарячі, люблять експериментувати та дивувати партнерку. Пристрасні та заповзятливі, народжені з 22 листопада по 21 грудня не люблять очікування. Тож партнерка повинна запропонувати їм щось незвичайне, щоб збуджувати. Їхня улюблена позиція – 69: вона дозволяє їм віддавати й отримувати одночасно.



Стрільці віддають перевагу експериментам у сексі / Фото Unsplash

Козеріг: місіонер

Ті, хто народився між 22 грудня і 20 січня, вважаються традиціоналістами. У любові вони щедрі, але терпіти не можуть випробувань. Вони можуть здатися пасивними, бо віддають перевагу практичним і класичним позам. Але насправді, коли вони лежать під ковдрою, вони здатні вивільнити багато чуттєвості. Ось чому вони завжди хочуть бути на висоті.

Водолій: у них немає правил

З ними еротичне переживання оригінальне. Народженим між 21 січня і 19 лютого потрібні особливі подразники. Вони люблять експериментувати (не тільки в позах, але і в місцях, де їх можна застосовувати на практиці). Їм подобається життя у парі, але вони хочуть, щоб їхні стосунки завжди були гострими. Для них ідеально підходить поза метелики.

Риби: більше любові, ніж сексу

Вони милі та чутливі, але, мабуть, закохані. Ті, хто народився між 20 лютого і 20 березня, повинні відчувати себе коханими. Коли Риби в ліжку, перше, що потрібно зробити – це цілувати та пестити їх. Представників цього знака Зодіаку влаштовує позиція ложки.



Риби – справжні романтики, які люблять пестощі / Фото Unsplash

Підозрюємо, що астрологи не помилилися щодо твоїх вподобань у сексі!

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